Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Corona-Massentests starten in Tirol und Vorarlberg im Dezember

Innsbruck/Bregenz - Die ersten Corona-Massentests in Österreich finden am ersten Dezember-Wochenende statt, also von 4. bis 6. Dezember. Vorarlberg und Tirol starten als erste Bundesländer mit den Testungen. Das teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch mit.

Die freiwilligen Massentests in den 2 Bundesländern laufen dann gleichzeitig zu den Tests für Lehrer und Kindergarten-Betreuer in ganz Österreich. In Salzburg finden die Massentests am 12. und 13. Dezember statt.

Weniger Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht weiter zurück. In Österreich haben sich innerhalb eines Tages bis Mittwoch 5.802 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Am vergangenen Mittwoch waren es noch 7.091.

Auch die Zahl der Toten geht zurück. Bis Mittwoch dieser Woche sind innerhalb eines Tages 90 Menschen am oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Derzeit sind 68.786 Menschen in Österreich mit dem Virus angesteckt. 4.576 Menschen befinden sich wegen dem Corona-Virus gerade im Krankenhaus, 709 davon auf einer Intensiv-Station.

Nikolo darf trotz Corona-Maßnahmen zu Besuch kommen

Wien - Die Regierung erlaubt trotz Corona-Maßnahmen und Lockdown den Besuch vom Nikolo. Bisher gab es schon verschiedene Gründe, um auch beim Lockdown das Haus verlassen zu dürfen. Der Besuch des Nikolo soll auch ein solcher Grund sein.

Diese Maßnahme wird für die Kinder gemacht. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, dass die Corona-Maßnahmen besonders für Kinder schwierig waren. Man will ihnen nicht auch noch die Freude am Nikolo nehmen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Post rät, Weihnachts-Pakete rechtzeitig aufzugeben

Wien - Wegen der Corona-Maßnahmen könnten heuer besonders viele Weihnachts-Pakete verschickt werden. Die österreichische Post erwartet bis zu eine Million Pakete pro Tag. Damit alle Pakete rechtzeitig bis 24. Dezember ankommen, soll man sie bis spätestens 21. Dezember aufgeben. Das rät die Post. Express-Sendungen haben bis 23. Dezember Zeit.

Die Poststellen haben am Samstag, dem 19. Dezember, und zum Heiligen Abend von 9 bis 12 Uhr geöffnet, einige Post-Filialen vielleicht länger. Am 23. Dezember werden die Filialen von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein.

