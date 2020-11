Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Corona-Massentests in Wien starten am 2. Dezember

Wien - In Wien beginnen die Corona-Massentests der Bevölkerung schon Anfang Dezember. Sie sollen von 2. bis 13. Dezember dauern. Das hat der Wiener Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker angekündigt. Er glaubt, dass maximal 1,2 Millionen Menschen an den Tests teilnehmen werden.

Es wird 3 große Teststraßen geben, und zwar in der Wiener Stadthalle, in der Marxhalle im Bezirk Landstraße und in der Messehalle beim Prater. Das Bundesheer wird dort bei der Durchführung der Tests helfen. Insgesamt kann man in Wien 150.000 Menschen pro Tag auf das Corona-Virus testen.

Leistung und Motivation von Schülern durch Corona gesunken

Wien - Durch die Corona-Krise ist die Leistung und die Lern-Motivation der Schüler in Österreich gesunken. Das hat eine Befragung des Nachhilfe-Instituts "Lernquadrat" ergeben. Laut den Nachhilfelehrern sind die Schüler nun weniger motiviert, weil sie weniger Leistungsdruck haben. Denn wegen Corona erreicht man einfacher in die nächste Schulstufe.

Rund 60 Prozent der Nachhilfe-Lehrer gaben an, dass die Leistungen der Schüler in der Corona-Zeit insgesamt schlechter geworden sind. Das gilt für die verschieden Schultypen und alle Unterrichts-Fächer.

Mehrheit in Österreich will Weihnachten feiern wie immer

Wien - In Österreich wollen 67 Prozent der Menschen Weihnachten trotz Corona-Krise so verbringen wie immer. Das geht aus einer Umfrage hervor, bei der 644 Österreicher ab 20 Jahren befragt wurden. 12 Prozent der Befragten sagten, dass sie dieses Jahr Weihnachten mit weniger Familien-Mitgliedern und Freunden verbringen wollen. Vor allem die ältesten Teilnehmer ab 60 Jahren wollen heuer weniger Familienfeiern zu Weihnachten abhalten.

Dieses Jahr werden 2 Prozent der Österreicher Weihnachten wegen Corona alleine verbringen. Weitere 2 Prozent wollen es diesmal gar nicht feiern.

Argentinische Fußball-Legende Diego Maradona starb mit 60 Jahren

Buenos Aires - Diego Maradona ist tot. Der frühere Fußball-Spieler aus Argentinien starb im Alter von nur 60 Jahren. Er hatte in seinem Haus in Argentinien einen Herzinfarkt. Viele Menschen halten Maradona für den besten Fußballer aller Zeiten. Er wurde sogar zum Fußballer des 20. Jahrhunderts gewählt.

1986 wurde er mit Argentinien Fußball-Weltmeister. Außerdem gewann er 4 Meisterschaften in Argentinien, Spanien und Italien. Später arbeitete er auch als Fußball-Trainer. Er war aber auch für seine Drogen-Sucht bekannt.

