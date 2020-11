Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Kanzler Kurz will im Sommer 2021 zur Normalität zurückkehren

Wien/Brüssel - Am Freitag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz mit EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen gesprochen. Dabei ging es darum, wie der Kampf gegen das Corona-Virus weiter geht. Das Ziel von Kurz ist, dass wir im Sommer 2021 wieder so leben können wie vor der Pandemie.

Dazu muss aber noch viel gemacht werden. So beginnen die ersten Massen-Tests bereits vor Weihnachten. Mit den Massen-Tests wird festgestellt, wer mit dem Corona-Virus infiziert ist.

Die ersten Impfungen gegen das Corona-Virus starten dann im Jänner in Österreich. Die Kosten für die Impfungen werden vom Staat Österreich bezahlt. Damit das Corona-Virus besiegt ist, müssen 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung geimpft sein, sagte Kurz.

Erklärung: EU-Kommission

Die EU-Kommission ist ein wichtiger Teil der EU. Sie schlägt EU-Gesetze vor. Außerdem überprüft die Kommission, ob die EU-Länder die Gesetze einhalten. Ursula von der Leyen ist die Präsidentin der EU-Kommission.

Noch ist unklar, wie die Öffnung der Schulen aussehen wird

Wien - Am 7. Dezember sollen in Österreich die Schulen wieder öffnen. Noch ist aber nicht klar, wie das konkret ablaufen soll. Am Wochenende und Anfang nächster Woche wird es darüber noch Gespräche geben. Das hat Bildungsminister Heinz Faßmann am Freitag erklärt.

Faßmann will auf jeden Fall, dass es ab 7. Dezember wieder Unterricht an den Schulen gibt. Das ist besser als das sogenannte Distance Learning, also der Unterricht zu Hause. Denn auch der Kontakt mit anderen Kindern ist für das Lernen wichtig, sagte Faßmann.

Österreicher wollen heuer nicht auf Christkindlmärkte gehen

Wien - Laut einer Online-Umfrage ist das Interesse der Österreicher an den Christkindlmärkten gesunken. Heuer wollen nur 25 Prozent auf einen Christkindlmarkt gehen, 2019 waren es noch 75 Prozent. Mehr als die Hälfte der Befragten findet auch, dass man wegen der Corona-Krise die Christkindlmärkte aus gesundheitlichen Gründen absagen sollte.

Bei Weihnachtsgeschenken wird sich aber nicht viel ändern. Dafür wollen die Österreicher heuer durchschnittlich fast genauso viel Geld auszugeben wie im Vorjahr.

Kleines Faultier-Baby im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Wien - Am 24. April ist im Wiener Tiergarten Schönbrunn ein Faultier-Baby auf die Welt gekommen. Es kam also während dem ersten Lockdown auf die Welt. Inzwischen ist das Faultier-Baby 7 Monate alt und wiegt 3 Kilo. Bisher haben Besucher das Faultier-Baby Namens Pauline noch nicht gesehen.

Die Tier-Pfleger sagten, dass die Maßnahmen des neuen Lockdown perfekt zum Alltag der Faultiere passen. Schließlich verbringen sie die meiste Zeit mit schlafen, essen und herumhängen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

