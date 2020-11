Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Weniger als 3.000 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich geht weiter zurück. Innerhalb eines Tages steckten sich 2.748 Menschen mit dem Corona-Virus an. Erstmals wurden damit wieder weniger als 3.000 Neuinfektionen gemeldet. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach am Montag von einem "leichten Rückgang seit einigen Tagen." Die Zahlen sind trotzdem dramatisch hoch, sagte Anschober.

Seit Sonntag starben 79 Menschen an oder mit dem Virus. 3.639 Menschen befinden sich wegen dem Corona-Virus derzeit im Spital, 701 davon auf einer Intensiv-Station.

Anschober rief auch dazu auf, die "Stopp Corona"-App vom Roten Kreuz zu nutzen. Die App für Smartphones ist einfach zu benutzen, sagte Anschober. Die App gibt Bescheid, wenn man Kontakt mit jemandem hatte, der an Corona erkrankt ist.

Der zweite Lockdown ist für Schüler und Lehrer schwerer

Wien - Der neue Lockdown mit geschlossenen Schulen ist für Schüler und Lehrer schwerer als der erste Lockdown im Frühjahr. Das hat eine Studie der Universität Wien ergeben. Im Frühjahr fühlten sich 61 Prozent der befragten Lehrer von der Situation stark belastet, nun waren es schon 74 Prozent.

Auch für die Schüler ist der neue Lockdown schwerer, schätzen die Lehrer. Dabei funktioniert der Heimunterricht jetzt besser als im Frühjahr. Schwieriger ist die Lage aber für Kinder aus armen Familien und Kinder, die nicht gut Deutsch können. Bei vielen dieser Kinder werden die Schul-Leistungen schlechter werden, fürchten die Lehrer.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Deutsches Wort des Jahres 2020 ist "Corona-Pandemie"

Berlin - Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat das Wort "Corona-Pandemie" zum deutschen Wort des Jahres 2020 ernannt. Auf Platz 2 kommt das Wort Lockdown.

Bei dieser Wahl wurden 10 Wörter und ihre Verwendungen ausgesucht, die oft im politischen, wirtschaftlichen und im gesellschaftlichen Leben verwendet wurden. Das österreichische Wort des Jahres wird am Donnerstag bekanntgegeben.

Einsamster Elefant der Welt ist nun in Kambodscha angekommen

Islamabad/Phnom Penh/Wien - In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hat ein Elefant jahrelang alleine in einem Zoo gelebt. Der Elefant mit dem Namen Kaavan galt deshalb als der einsamste Elefant der Welt. Jetzt ist der Elefant nach Kambodscha in ein Tierschutz-Gebiet gebracht worden. Dort soll er in einem Wildpark mit 600 anderen Elefanten leben.

Kaavan wurde mit dem Flugzeug in einem Container nach Kambodscha geflogen. Zu seiner Begrüßung in seiner neuen Heimat war sogar die weltbekannte Sängerin und Tierschützerin Cher vor Ort. Sie unterstützte gemeinsam mit Tierschützern den Transport des Elefanten.

Kaavan war 1985 in den Zoo in Islamabad gekommen. Seit dem Tod seiner Partnerin Saheli im Jahr 2012 war er völlig allein.

