Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Der Lockdown wird verlängert, aber mit Lockerungen

Wien - Der Lockdown in Österreich wird mit Lockerungen bis 6. Jänner verlängert. Das hat die österreichische Regierung angekündigt. Ab 7. Dezember dürfen Geschäfte und Dienstleister wie Friseure aufsperren. Auch Museen und Bibliotheken dürfen dann wieder öffnen.

Außerdem öffnen die Schulen wieder. Das gilt für die Volksschulen, für Maturanten und für die Unterstufen von Gymnasien und Neuen Mittelschulen. Für Kinder ab 10 Jahren gilt aber eine Maskenpflicht im Unterricht. Sport im Freien wie Skifahren und Eislaufen wird ab 24. Dezember erlaubt. Indoor-Sport und Kontaktsport bleibt aber weiterhin verboten.

Lokale und Hotels bleiben bis 6. Jänner geschlossen. Auch Theater und Kinos bleiben zu. Es wird auch keine Weihnachtsmärkte und Punschstände geben.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Großbritannien beginnt nächste Woche mit Corona-Impfungen

New York/Mainz/London - Großbritannien hat einen Corona-Impfstoff zugelassen. Das bedeutet, er darf nun in Großbritannien verwendet werden. Der Impfstoff stammt von der deutschen Firma Biontech und der US-Firma Pfizer. Schon nächste Woche will man in Großbritannien mit den Impfungen beginnen.

Großbritannien ist nicht mehr in der EU. Für die Zulassung in der EU ist die Europäische Arzneimittelagentur EMA zuständig. Sie wird den Impfstoff wahrscheinlich am 29. Dezember zulassen. In Österreich will man im Jänner mit den Impfungen beginnen.

Regierung schützt Mieter vor Wohnungs-Verlust durch Corona

Wien - Wer wegen der Corona-Krise die Miete nicht bezahlen kann, hat bis zum Jahresende Zeit, die Miete nachzuzahlen. Jetzt wird die ursprüngliche Frist auf Ende März ausgedehnt. Das hat Justiz-Ministerin Alma Zadic hat am Mittwoch angekündigt.

Die Mieter sind weiterhin bis 30 Juni 2022 davor geschützt, ihre Wohnung wegen Mietzins-Rückständen zu verlieren. Zadic sagte: "Wir lassen es nicht zu, dass jemand unverschuldet vor die Türe gesetzt wird, denn Wohnen ist ein Grundrecht".

BirdLife Österreich lädt wieder zum Zählen der Wintervögel ein

Wien - Ab 8. bis 10. Jänner kann man wieder eine Stunde lang Vögel in der Umgebung zählen. BirdLife Österreich lädt bei dieser Mitmach-Aktion zum 12. Mal dazu ein, Wintervögel wie Spatzen, Meisen und Amseln zu zählen.

Bei der Aktion kann jeder mitmachen, der möchte und Freude und Interesse an der Vogelwelt hat. Man kann die Teilnahme-Folder unter der Telefonnummer 01/522-22-28 bestellen. Im Jänner 2020 meldeten so viele wie nie ihre Beobachtungen an BirdLife Österreich. Knapp 14.000 Teilnehmer zählten fast 34.000 Vögel.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++