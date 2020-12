Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Fast 100.000 Anmeldungen für Corona-Massentest in Österreich

Wien - Im Dezember finden in Österreich Corona-Massentests statt. Dafür haben sich bis Donnerstag schon fast 100.000 Menschen angemeldet. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist das ein Zeichen, dass die Bevölkerung gut mitmacht. "Dafür bedanke ich mich recht herzlich", sagte Anschober.

Für den Massentest kann man sich auf der Online-Plattform www.oesterreich-testet.at anmelden. Ein Test dauert pro Person insgesamt rund 20 Minuten bis zum Ergebnis. In Wien beginnen die Massentests an diesem Freitag.

In allen Landeshauptstädten Österreichs liegt Schnee

Klagenfurt - Der Winter hat in ganz Österreich begonnen. Am Donnerstag lag in allen Landeshauptstädten eine Schneedecke. Das gab es zuletzt am 24. Jänner 2019, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Noch länger ist es her, dass schon in der ersten Dezemberhälfte in allen Landeshauptstädten Schnee lag. Das war vor 8 Jahren das letzte Mal der Fall, nämlich von 10. bis 13. Dezember 2012.

Erklärung: ZAMG

ZAMG ist die Abkürzung für "Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik". Die ZAMG ist unter anderem für die Wettervorhersage zuständig. Sie ist eine österreichische Behörde und wurde im Jahr 1851 gegründet. Damit ist sie der älteste staatliche Wetterdienst der Welt.

Österreichisches Wort des Jahres 2020 ist "Babyelefant"

Wien - In Österreich ist "Babyelefant" zum Wort des Jahres 2020 gewählt worden. Mit Babyelefant meint man den Mindestabstand, den man seit der Corona-Krise zu anderen Menschen in der Öffentlichkeit halten soll. "Corona" ist auch auf dem 2. Platz bei der Wahl zum Wort des Jahres gelandet.

Als Unwort des Jahres wurde "Corona-Party" gewählt. Damit meint man das Beisammensein von Menschengruppen trotz der Ausgangssperren. Damit riskiert man, das Corona-Virus zu bekommen und andere damit anzustecken.

Koala-Jungtier im Wiener Tiergarten Schönbrunn ist ein Weibchen

Wien - Das 7 Monate alte Koala-Jungtier im Wiener Tiergarten Schönbrunn hat den Beutel seiner Mutter verlassen. Damit kennt man nun das Geschlecht des Jungtiers, es ist ein Weibchen. Das kleine Koala-Mädchen bekam den Namen "Millaa Millaa". Millaa Millaa ist ein Wasserfall in Queensland, einem australischen Bundesstaat. Koalas stammen aus Australien.

Im Schönbrunner Zoo gibt es schon seit 2002 Koalas. Der Zoo musste lange auf Koala-Nachwuchs warten. Vom Winter-Einbruch bekommen die Koalas übrigens nichts mit. Im Koalahaus ist es nämlich 22 Grad Celsius warm.

