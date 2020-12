Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Ex-Finanzminister Grasser zu langer Haftstrafe verurteilt

Wien - In Wien ist der 3 Jahre dauernde Prozess gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser zu Ende gegangen. Grasser wurde am Freitag zu einer Gefängnis-Strafe von 8 Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das bedeutet, dass es noch nicht gültig ist. Denn Grassers Anwälte wollen dagegen Berufung einlegen.

Grasser war vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2007 Finanzminister von Österreich. Damals wurden Wohnungen verkauft, die dem Staat Österreich gehörten. Dafür war Grasser zuständig. Bei dem Verkauf soll Schmiergeld bezahlt worden sein.

Erklärung: Schmiergeld

Schmiergeld heißt auch Bestechungsgeld. Schmiergeld bezahlt man zum Beispiel an einen Politiker, damit er etwas macht, was man von ihm möchte. Das nennt man jemanden schmieren. Schmiergeld darf man nicht bezahlen und auch nicht annehmen. Wird man dabei erwischt, dann kommt man vor Gericht.

Die Massentests haben in Wien, Vorarlberg und Tirol begonnen

Innsbruck - Am Freitag haben in den 3 Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Wien die österreichweiten Corona-Massentests begonnen. In Vorarlberg und Tirol dauern die Tests bis Sonntag, in Wien wird bis zum 13. Dezember getestet. In Vorarlberg zeigen erste Ergebnisse, dass sich dort eher wenige Menschen angesteckt haben. Von 26.088 Getesteten gab es nur 106 positive Testergebnisse.

Es gab aber eine Reihe von Computer-Pannen. In Tirol bekamen deshalb negativ getestete Personen ihre Testergebnisse verspätet oder gar nicht. In Wien musste man wegen der Computerprobleme wieder mit Stift und Papier arbeiten.

Rapid verlor in der Europa League gegen Arsenal

London - In der Fußball-Europa-League findet zur Zeit die Gruppen-Phase statt. Am Donnerstag spielte die österreichische Mannschaft Rapid Wien gegen Arsenal London aus England. Das Spiel fand in England statt. Rapid hatte keine Chance und verlor mit 1:4.

Trotz der Niederlage kann Rapid noch in der Europa League weiterkommen. Als nächstes spielt Rapid am Donnerstag in Wien gegen Molde FK aus Norwegen. Für Rapid genügt in diesem Spiel ein 1:0-Sieg, um in der Europa League weiterzukommen.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Mannschaften aus Europa gegeneinander. In der Gruppen-Phase spielen immer 4 Klubs von einer Gruppe gegeneinander. Die Gruppen wurden vorher ausgelost. Die besten 2 Teams von jeder Gruppe qualifizieren sich dann für die nächsten Spiele.

James Bond-Pistole für rund 210.000 Euro versteigert

Los Angeles - In den USA ist die Film-Pistole von James Bond aus dem Film "James Bond - 007 jagt Dr. No" für rund 210.000 Euro versteigert worden. Der verstorbene Schauspieler Sean Connery spielte in dem Film 1962 James Bond. Connery starb im Oktober im Alter von 90 Jahren und galt für viele als der Beste Bond-Darsteller. Er war auch der erste Bond-Darsteller. Insgesamt spielte Connery 7 Mal den Geheimagenten James Bond.

Der Käufer will für die Öffentlichkeit unerkannt bleiben. Er verriet aber, dass er mit seinen Kindern alle James Bond Filme gesehen hat.

Erklärung: Versteigerung

Bei einer Versteigerung können mehrere Menschen gleichzeitig Geld-Angebote für eine bestimmte Ware abgeben. Die Ware bekommt dann derjenige, der das höchste Geld-Angebot abgegeben hat. Solche Versteigerungen finden in sogenannten Auktions-Häusern statt. Eine Versteigerung nennt man nämlich auch Auktion.

