Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Der Lockdown ist zu Ende

Wien - Der Corona-Lockdown in Österreich ist nach 3 Wochen zu Ende. Seit Montag dürfen Geschäfte, Einkaufszentren und Dienstleister wie Friseure, Masseure und Kosmetiker wieder aufaufsperren. In den Geschäften gilt weiter Maskenpflicht, und pro Kunde muss mindestens 10 Quadratmeter Platz sein.

Auch die Schulen haben wieder für den Unterricht geöffnet. Das gilt für die Volksschulen, für Maturanten und für die Unterstufen von Gymnasien und Neuen Mittelschulen. Für Kinder ab 10 Jahren gilt aber eine Maskenpflicht im Unterricht. Sport ohne Körperkontakt wie Skifahren und Eislaufen ist auch wieder erlaubt.

Seit Montag sind auch Museen und Bibliotheken wieder geöffnet. Lokale und Hotels bleiben aber weiterhin geschlossen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Weihnachts-Geschäft wird wesentlich schwächer ausfallen

Wien - Heuer wird das Weihnachts-Geschäft für den Handel in Österreich schlecht ausfallen. Die Geschäfte in Österreich könnten heuer bis zu 30 Prozent weniger Geld einnehmen als in früheren Jahren. Das schätzen Experten.

Gründe dafür sind der Lockdown und die Wirtschafts-Krise. Denn wegen der Corona-Maßnahmen sind viele Arbeitnehmer arbeitslos oder in Kurzarbeit und haben deshalb weniger Geld zur Verfügung.

Als Weihnachts-Geschäft zählt nur der zusätzliche Umsatz im Dezember, den der Handel normalerweise wegen Weihnachten macht.

Osttirols Lawinen-Warnstufe auf Gefahrenstufe 4 gesenkt

Lienz/Innsbruck - Am Wochenende hat es so stark in Österreich geschneit, dass es zu Lawinen gekommen ist. Der Lawinen-Warndienst in Tirol hat am Sonntag sogar die Gefahrenstufe 5 ausgerufen, also die höchste Gefahrenstufe für Lawinen. Am Montag wurde die Gefahrenstufe auf 4 gesenkt. Das Risiko soll am Dienstag noch etwas weiter sinken.

In Hopfgarten in Defereggen in Osttirol wurden durch eine Lawine 3 Häuser beschädigt. Ein Auto wurde ebenfalls mitgerissen, verletzt wurde niemand. Wegen der Lawinen waren insgesamt 4 Hubschrauber in Osttirol auf Erkundungs-Flügen.

In Kärnten waren mehr als 2.000 Feuerwehrleute im Einsatz, 3.000 Haushalte waren ohne Strom. Im Gemeindegebiet Flattach mussten 8 Häuser evakuiert werden. In einigen Gebieten kam es auch zu Überflutungen von Straßen.

Erklärung: Lawine

Lawinen bestehen aus Schnee. Wenn der Schnee nicht fest am Berg liegen bleibt, dann kann er in großen Massen abrutschen. Solche großen Schneemassen nennt man Lawinen. Sie können sehr schnell werden und alles mitreißen. Lawinen können sogar Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen sehr gefährlich.

Film-Held bekam nach Tod Helden-Preis verliehen

Los Angeles - Der verstorbene US-Schauspieler Chadwick Boseman hat am Sonntag posthum einen Preis bekommen. Posthum bedeutet nach dem Tod. Boseman bekam den Preis "Hero of the Ages". Übersetzt bedeutet das "Held der Zeitalter". Boseman wurde der Preis für seine Rolle als Comic-Held Black Panther verliehen und auch dafür, dass er sich im realen Leben sehr für andere Menschen einsetzte.

Boseman starb am 28. August mit nur 43 Jahren an Darmkrebs. Er kämpfte 4 Jahre lang gegen die Krankheit.

