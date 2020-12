Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Zahl der Corona-Kranken in Spitälern geht zurück

Wien - Die Zahl der Corona-Kranken in Spitälern geht in Österreich zurück. Am Mittwoch mussten 3.854 Menschen wegen Corona in Spitälern behandelt werden. Das sind um rund 9 Prozent weniger als vor einer Woche.

Auf den Intensiv-Stationen lagen am Mittwoch 610 Erkrankte. Das sind rund 100 weniger als beim Höchststand am 25. November. Damals lagen 709 Corona-Patienten auf Intensiv-Stationen. Von Dienstag bis Mittwoch starben 54 Menschen an einer Corona-Infektion. Bisher sind in Österreich insgesamt 4.056 Menschen am oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein spezieller Bereich im Krankenhaus. Dieser Bereich ist für Patienten, die besonders schwer krank sind. Sie können zum Beispiel oft nicht mehr alleine atmen und brauchen dafür eine spezielle Maschine. Man nennt diese Maschine Beatmungsgerät.

Corona-Impfungen in Großbritannien haben begonnen

London - In Großbritannien haben die Impfungen gegen das Corona-Virus begonnen. Die erste Impfung erhielt eine 90 Jahre alte Frau namens Margaret Keenan. In 3 Wochen wird sie die zweite Impfung erhalten. Denn für den vollen Impfschutz muss jede Person zweimal geimpft werden.

Großbritannien ist das erste europäische Land, das einen Corona-Impfstoff zugelassen hat. Großbritannien ist nicht mehr in der EU. In der EU wird der Impfstoff wahrscheinlich am 29. Dezember zugelassen. In Österreich will man im Jänner mit den Impfungen beginnen.

Es schneit weiterhin viel in Österreich

Klagenfurt - Wegen heftiger Schneefälle ist es in Teilen Österreichs zu Verkehrs-Störungen und Stromausfällen gekommen. Laut Polizei waren in Kärnten mehrere Straßen wegen Lawinengefahr oder umgestürzter Bäume gesperrt. Mittwochfrüh waren dort 4.000 Haushalte ohne Strom, weil der patzige Schnee Stromleitungen beschädigt hatte.

Auch in der Steiermark führte der viele Schnee zu Problemen bei der Stromversorgung. 2.600 Haushalte waren deshalb ohne Strom. In Osttirol hatten 2.500 Haushalte keinen Strom.

Venedig wurde wieder überschwemmt

Venedig - In der Nacht auf Mittwoch ist es in Venedig wieder zu Überschwemmungen gekommen. Auch der berühmte Markusplatz wurde überschwemmt, und in den Markusdom drangen Wassermassen ein.

Damit Venedig nicht überschwemmt werden kann, wurde ein System aus aufklappbaren Dämmen gebaut. Das Dammsystem wird MOSE genannt und ist seit Herbst in Betrieb. Dieses Dammsystem sollte die Stadt vor einer Flutwelle schützen. Aber es wurde zu spät eingesetzt. Denn man rechnete nicht damit, dass das Wasser so hoch steigt.

