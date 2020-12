Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Österreicher sind nicht zufrieden mit den Corona-Maßnahmen

Linz - Die Österreicher glauben nicht mehr, dass die Corona-Krise in Österreich gut bekämpft wird. Das hat eine Umfrage ergeben. Derzeit glauben nur 11 Prozent, dass es in Österreich besser läuft als in anderen EU-Ländern. Im Frühjahr glaubten das noch 78 Prozent der Befragten.

Knapp ein Drittel findet, dass die Corona-Verordnungen schlecht ausgeführt werden. Rund 80 Prozent der Österreicher rechnen damit, dass es noch mit einen dritten Lockdown geben wird.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Viele wollen Weihnachten trotz Corona mit der Familie verbringen

Wien - 18 Prozent der Österreicher wollen heuer trotz der Corona-Krise nicht auf große Familientreffen zu Weihnachten verzichten. Das hat eine Umfrage ergeben. 20 Prozent der Österreicher wollen aber doch auf eine große Feier verzichten. Bei den Feiern will aber nur 10 Prozent einen Mund-Nasenschutz tragen. Nur die ältesten von 60 bis 75 Jahren wollen auf alle Berührungen verzichten.

Besonders bei Frauen und Familien mit Kindern herrscht Weihnachtsstimmung. Die meisten werden mit Verwandten feiern, während nur 7,8 Prozent Weihnachten mit Freunden verbringen wollen.

Über 90 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Am Flughafen Wien ist wegen der Corona-Krise immer noch sehr wenig los. Denn nur wenige Menschen verreisen wegen der Krise mit dem Flugzeug. Im November benutzten nur 181.115 Fluggäste den Wiener Flughafen. Das waren um 92,4 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.

Auch die Zahl der Abflüge und Landungen auf dem Flughafen Wien ging sehr stark zurück. Insgesamt gab es dort im November rund 80 Prozent weniger Flüge als im Vorjahr.

Corona-Krise führte zu weniger Reiselust der Österreicher

Wien - Wegen der Corona-Krise ist die Reiselust der Österreicher in den Monaten Juli bis September zurückgegangen. Insgesamt ging die Zahl Urlaubsreisen von 7 Millionen auf 5.9 Millionen zurück. Trotz dieses Rückgangs stieg aber die Zahl der Inlandsreisen stark an.

Die Zahl der Urlaubsreisen mit mindestens 4 Nächtigungen sank in diesem Sommer um fast ein Drittel. Dafür stieg die Zahl der Kurzreisen mit bis zu 3 Nächtigungen an.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen.