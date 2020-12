Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Alle Menschen über 65 Jahre erhalten gratis 10 FFP2-Masken

Wien - Alle Menschen in Österreich über 65 Jahre bekommen 10 kostenlose FFP2-Schutzmasken vom Gesundheits-Ministerium. Das hat am Freitag der Nationalrat in Wien beschlossen. Mit dieser Maßnahme will man die älteren Menschen vor dem Corona-Virus schützen.

Die Masken werden mit der Post verschickt. FFP2-Masken sind Schutzmasken, die die Luft zum Atmen besonders gut filtern. So kann man keine gesundheits-schädigenden Stoffe einatmen. Diese Masken sollen auch vor Viren schützen.

Erklärung: Nationalrat

Im Nationalrat arbeiten die Politiker von den Parteien. Diese Politiker nennt man Abgeordnete. Sie werden bei der Nationalrats-Wahl in den Nationalrat gewählt. Dadurch haben sie ein Nationalrats-Mandat. Die Abgeordneten beraten und beschließen im Nationalrat die Gesetze. Sie halten dort auch politische Reden.

Österreichs Wirtschaft schrumpft heuer um 7 Prozent

Wien - Die Maßnahmen gegen das Corona-Virus haben heuer eine starke Rezession ausgelöst. Durch den zweiten Lockdown im November wird die Rezession noch stärker ausfallen. Die österreichische Wirtschaft wird heuer um 7,1 Prozent schrumpfen. Das haben Experten der Österreichischen Nationalbank berechnet.

Außerdem wird die Wirtschaft im nächsten Jahr schwächer wachsen, nämlich nur um 3,6 Prozent. Ursprünglich hatte die Nationalbank mit 4 Prozent gerechnet.

Erklärung: Wirtschafts-Wachstum und Rezession

Wenn die Wirtschaft wächst, nennt man das Wirtschafts-Wachstum. Die Wirtschaft wächst, wenn mehr Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es für die Menschen mehr Arbeitsplätze.

Bei einer Rezession ist es umgekehrt. Die Wirtschaft schrumpft, weil weniger Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es auch mehr Arbeitslose, weil viele Menschen ihren Job verlieren.

Christbäume sind nicht teurer geworden

Linz/Wien - Christbäume kosten heuer im Durchschnitt genau so viel wie im vorigen Jahr. Denn die meisten Christbaumhändler haben ihre Preise heuer nicht erhöht. Das ergab ein Preisvergleich der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich.

Die AK rät aber, die Preise zu vergleichen. Denn zwischen den einzelnen Händlern kann es große Preis-Unterschiede geben. So muss man zum Beispiel für eine 1 Meter hohe Nordmanntanne zwischen 11 und 23 Euro bezahlen.

Erklärung: Arbeiterkammer

Die Arbeiterkammer wird abgekürzt auch AK genannt. Die Arbeiterkammer ist eine Organisation, die Arbeitnehmern hilft. Arbeitnehmer nennt man Personen, die in Firmen arbeiten. Die Arbeiterkammer hilft aber auch Konsumenten. Konsumenten sind alle Menschen, die etwas kaufen.

WAC feiert in Europa League Aufstieg - Rapid ausgeschieden

Klagenfurt - In der Fußball-Europa-League hat es am Donnerstagabend die letzten Spiele der Gruppen-Phase gegeben. Der WAC aus Wolfsberg in Kärnten feierte dabei einen großen Erfolg. Der WAC besiegte Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden mit 1:0. Dadurch gelang dem WAC zum ersten Mal der Aufstieg ins Sechzehntel-Finale der Europa League. Das Spiel fand in Klagenfurt statt.

Nicht so erfolgreich war die Mannschaft Rapid Wien. Die Wiener spielten zu Hause gegen den norwegischen Club Molde FK nur 2:2. Das war zu wenig, Rapid ist damit in der Europa League ausgeschieden.

Der LASK aus Linz gewann sein letztes Spiel gegen Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien mit 3:1. Aber der LASK hatte schon vor dem Spiel keine Chance mehr auf den Aufstieg.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Mannschaften aus Europa gegeneinander. In der Gruppen-Phase spielen immer 4 Klubs von einer Gruppe gegeneinander. Die Gruppen wurden vorher ausgelost. Die besten 2 Teams von jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächsten Spiele. Das ist dann das Sechzehntel-Finale.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++