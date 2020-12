Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Über 2 Millionen Menschen bei Corona-Massentests in Österreich

Wien - Mehr als 2 Millionen Österreicher haben bei den Corona-Massentests teilgenommen. Insgesamt leben in Österreich rund 8,9 Millionen Menschen. Bei den Massentests wurden 4.200 Corona-Infizierte gefunden. In einigen Bundesländern sind die Massentests schon zu Ende. In Oberösterreich kann man sich noch am Montag, im Burgenland bis Dienstag auf den Corona-Virus testen lassen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist mit der ersten Massentest-Reihe zufrieden. Er sprach von einem "guten Start". Von 8. bis 10. Jänner wird es eine 2. Massentest-Reihe geben.

Die Regierung ist gegen eine Corona-Impfpflicht

Wien - Laut Umfragen wollen sich nur wenige Österreicher gegen den Corona-Virus impfen lassen. Trotzdem ist die österreichische Regierung weiterhin gegen eine Pflicht-Impfung. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Montag erklärt. Laut Anschober will die Regierung stattdessen auf ehrliche Informationen setzen.

Nur rund jeder 5. Österreicher will sich laut einer neuen Umfrage gegen den Corona-Virus impfen lassen. Daraufhin verlangte der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer eine Impfpflicht. Dafür wurde er aber von vielen kritisiert.

Familien im 2. Lockdown noch stärker belastet

Wien - Der 2. Lockdown hat Familien in Österreich noch stärker belastet als der erste Lockdown. Das zeigt eine Umfrage. 58 Prozent der Familien sagten, dass sie stark belastet waren. Während des ersten Lockdowns im Frühling waren es noch 46 Prozent gewesen.

Vor allem für Mütter war der 2. Lockdown besonders belastend. Denn neben der Arbeit mussten sie oft auch noch die Kinder zu Hause betreuen. Für viele Kinder war der Unterricht zu Hause schwierig. Denn viele Eltern konnten ihren Kindern oft nicht gut beim Lernen helfen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Fußball-Trainer Otto Baric mit 87 Jahren verstorben

Zagreb - Der legendäre Fußball-Trainer Otto Baric ist tot. Er starb mit 87 Jahren in Kroatiens Hauptstadt Zagreb an einer Corona-Erkrankung. Rund 30 Jahre trainierte Baric verschiedene österreichische Fußball-Vereine.

Von 1971 bis 1995 wurde Baric insgesamt 7 Mal österreichischer Meister, 2 Mal mit Wacker Innsbruck, 3 Mal mit Rapid und 2 Mal mit Salzburg. 1999 wurde er Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, verpasste aber die Qualifikation für die WM 2002. Otto Baric hatte den Spitznamen "Otto Maximale", weil er das Wort "maximal" so oft verwendete.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++