Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Schulbeginn nach Weihnachten erst am 11. Jänner

Wien - Die Schule beginnt nach Weihnachten später als geplant. Statt am 7. Jänner starten die Schulen erst am 11. Jänner mit dem Unterricht. Damit will man Schülern, Eltern und Lehrern Zeit geben, am 7. und 8. Jänner Corona-Tests zu machen. Das hat das Bildungsministerium angekündigt.

Für Eltern und Schüler sind die Tests freiwillig. Ob es für die Lehrer eine Testpflicht geben wird, ist noch nicht klar. Am 7. und 8. Jänner gibt es zwar keinen Unterricht in den Schulen, aber Betreuung soll es geben.

Biden fordert Trump zu Anerkennung von Wahl-Niederlage auf

Washington - Vor knapp 6 Wochen haben in den USA die Präsidentschafts-Wahlen stattgefunden. Joe Biden ist der Kandidat der Demokraten. Er hat gegenüber dem regierenden US-Präsidenten Donald Trump die meisten Stimmen in den meisten US-Bundes-Staaten gewonnen. Trump gehört zur Partei der Republikaner. Bisher hat Trump den Wahl-Sieg von Biden nicht anerkannt.

Am Montag haben nun die so genannten Wahl-Männer in den USA abgestimmt. Die Wahl-Männer stehen stellvertretend für die Wähler in den US-Bundes-Staaten. Haben die Wähler in einem US-Bundes-Staat einen bestimmten Kandidaten gewählt, müssen ihn auch die Wahl-Männer wählen. Joe Biden hat nun auch bei dieser Wahl die meisten Stimmen bekommen. Nämlich 306 von 538 Stimmen. Er forderte Donald Trump auf, endlich die Wahl anzuerkennen. Trump tut das aber nicht. Er sagt, dass bei der Wahl betrogen wurde.

Corona-Impfungen in den USA haben begonnen

Washington - In den USA haben am Montag die Impfungen gegen das Corona-Virus begonnen. Als erster Mensch in den USA bekam die Krankenschwester Sandra Lindsay die Impfung. "Ich möchte jeden ermutigen, sich impfen zu lassen", sagte sie im Fernsehen.

Zunächst sollen jetzt Ärzte und Krankenschwestern geimpft werden. Auch Bewohner von Altersheimen und Pflegeheimen sollen als erste geimpft werden. Später soll auch der Rest der Bevölkerung die Impfung bekommen. Die Impfungen gegen das Corona-Virus sind die größte Impf-Aktion in der Geschichte der USA.

Tödlicher Lawinen-Unfall in Vorarlberg

Stuben am Arlberg - Am Montag ist in Vorarlberg ein Mann bei einer Schnee-Wanderung von einer Lawine getötet worden. Der Mann löste die Lawine unabsichtlich selbst aus. Er wurde 400 Meter weit mitgerissen und vom Schnee verschüttet.

2 Snowboarder beobachteten den Unfall und versuchten den Mann zu retten. Als sie ihn nicht fanden, riefen sie die Bergrettung an. Mehr als 50 Bergretter mit Lawinen-Hunden suchten nach dem verschütteten Mann. Ein Hund fand seine Spur. Doch die Retter konnten den Mann nur noch tot ausgraben. Er war 3 Meter tief im Schnee verschüttet.

