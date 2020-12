Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Die ersten Corona-Impfungen gibt es schon am 27. Dezember

Wien - Die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen in Österreich schon am 27. Dezember. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz bekanntgegeben. Am 27. Dezember starten die Impfungen in der ganzen EU. Ursprünglich sollten die Impfungen in Österreich im Jänner beginnen. Nun wird der erste Impfstoff in der EU aber schon am 21. Dezember zugelassen. Deshalb können die Impfungen früher beginnen.

Der Impfstoff stammt von der deutschen Firma Biontech und der US-Firma Pfizer. Nächstes Jahr wird es noch andere Impfstoffe von anderen Herstellern geben.

Wiener Gesundheits-Stadtrat Hacker will wieder Sport mit Zuschauern

Wien - Der Profisport soll langsam wieder für Publikum offen sein. Das wünscht sich der Wiener Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker. Er sagt, dass man Sportstätten schon jetzt öffnen kann, wenn man es klug macht. Hacker glaubt aber nicht, dass es bald volle Fußball-Stadien geben wird.

Hacker will auch, dass überhaupt mehr Sport möglich wird. Es stört ihn, dass Skifahren problemlos möglich sein soll, aber andere Sportarten nicht. Sportminister Werner Kogler lehnte aber die Vorschläge Hackers ab.

Österreicher Josef Aschbacher wird Chef der ESA

Wien/Paris - Der Österreicher Josef Aschbacher wird Chef der Europäischen Weltraum-Organisation ESA. Er löst im Juli 2021 den bisherigen Chef Jan Wörner aus Deutschland ab. Aschbacher ist 58 Jahre alt, kommt aus Tirol und arbeitet schon jetzt bei der ESA. Er ist Direktor für Erdbeobachtungs-Programme und Leiter von ESRIN, dem ESA-Zentrum für Erd-Beobachtung bei Rom.

Aschbacher hat sich bei der Wahl zum ESA-Chef gegen Mitbewerber aus Spanien und Norwegen durchgesetzt. Aschbacher ist der erste Österreicher, der Chef der ESA wird.

Erklärung: ESA

ESA ist die Abkürzung des englischen Namens "European Space Agency". Auf Deutsch bedeutet das "Europäische Weltraum-Agentur". Die ESA befasst sich mit Raumfahrt-Projekten in Europa. 22 europäische Länder sind Mitglieder der ESA. Mehr als 2.000 Menschen arbeiten bei der ESA.

Fiaker-Pferde in Salzburg haben jetzt ab 30 Grad hitzefrei

Salzburg/Wien - In der Stadt Salzburg gibt es Pferdekutschen, mit denen man vor allem im Sommer die Stadt besichtigen kann. Diese Kutschen nennt man Fiaker. Sie fahren auch, wenn es sehr heiß ist. Tierschützer halten das für Tierquälerei. Nun gibt es eine neue Vorschrift. Die Fiaker-Pferde müssen nicht mehr arbeiten, wenn es heißer als 30 Grad ist. Bisher hatten sie erst hitzefrei, wenn es heißer als 35 Grad war.

Die Tierschützer wünschen sich nun, dass auch in Wien die Fiaker-Pferde schon ab 30 Grad hitzefrei bekommen. Dort bekommen Pferde erst frei, wenn es mehr als 35 Grad hat.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++