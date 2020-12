Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Neuer Lockdown nach Weihnachten

Wien - In Österreich wird es wieder einen Lockdown geben. Er soll nach Weihnachten beginnen und bis 18. Jänner dauern. Die meisten Geschäfte werden wieder schließen müssen und die Lokale bleiben weiterhin geschlossen. Lebensmittelgeschäfte und Apotheken bleiben aber offen.

Am 16. und 17. Jänner sollen auch wieder Corona-Massentests stattfinden. In den Schulen soll es auch erst am 18. Jänner Unterricht geben. Ab 7. Jänner gibt es in den Schulen aber Distance Learning. Das heißt die Schüler werden zu Hause unterrichtet.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Schon mehr als 5.000 Corona-Tote in Österreich

Wien - In Österreich sind insgesamt schon 5.172 Menschen am oder mit dem Corona-Virus gestorben. Von Donnerstag bis Freitag starben 145 Menschen an einer Corona-Infektion. Im gleichen Zeitraum haben sich in Österreich 2.085 Menschen neu mit dem Corona-Virus angesteckt.

Am Freitag waren 3.073 Menschen wegen Corona im Spital. Davon waren 495 Menschen auf der Intensiv-Station.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein spezieller Bereich im Krankenhaus. Dieser Bereich ist für Patienten, die besonders schwer krank sind. Sie können zum Beispiel oft nicht mehr alleine atmen und brauchen dafür eine spezielle Maschine. Man nennt diese Maschine Beatmungsgerät.

Weiterer Lockdown wäre schlecht für die Wirtschaft

Wien - Die Maßnahmen gegen das Corona-Virus haben heuer eine sehr starke Rezession ausgelöst. Der zweite Lockdown hat die Rezession noch verstärkt. Die österreichische Wirtschaft wird heuer um rund 7,5 Prozent schrumpfen. Im nächsten Jahr soll die Wirtschaft wieder stark wachsen, aber nur wenn es keinen neuen Lockdown gibt.

Ohne neuen Lockdown wird die österreichische Wirtschaft im Jahr 2021 um 4,5 Prozent wachsen. Das erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Kommt aber ein weiterer Lockdown, dann wird das Wirtschafts-Wachstum nur 2,5 Prozent betragen.

Erklärung: Wirtschafts-Wachstum und Rezession

Wenn die Wirtschaft wächst, nennt man das Wirtschafts-Wachstum. Die Wirtschaft wächst, wenn mehr Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es für die Menschen mehr Arbeitsplätze.

Bei einer Rezession ist es umgekehrt. Die Wirtschaft schrumpft, weil weniger Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es auch mehr Arbeitslose, weil viele Menschen ihren Job verlieren.

Robert Lewandowski ist der Welt-Fußballer des Jahres 2020

Zürich - Der Fußball-Weltverband FIFA wählt jedes Jahr den besten Fußball-Spieler des Jahres. Dieser Spieler ist dann der Welt-Fußballer des Jahres. Heuer ist Robert Lewandowski zum Welt-Fußballer gewählt worden. Lewandowski kommt aus Polen. Er ist 32 Jahre alt und spielt für Bayern München.

Zum besten Fußball-Trainer des Jahres wurde Jürgen Klopp gewählt. Klopp kommt aus Deutschland und ist Trainer des englischen Fußball-Clubs FC Liverpool. Bester Tormann des Jahres ist Manuel Neuer. Er kommt auch aus Deutschland und spielt wie Lewandowski für Bayern München.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++