Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien wegen Corona-Mutation

London/Brüssel/Wien - In Großbritannien wurde eine veränderte Form des Corona-Virus entdeckt. Diese Variante des Virus soll noch ansteckender sein. Deshalb verhängt Österreich ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien. Das Landeverbot beginnt am Dienstag und dauert bis 1. Jänner.

Auch andere Länder verbieten Flugzeugen aus Großbritannien die Landung. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Belgien, Irland, Italien und die Niederlande. Außerdem dürfen aus Großbritannien kommende Fährschiffe mit Passagieren nicht mehr in den Niederlanden anlegen.

Mehr Möglichkeiten für Corona-Tests

Wien/St. Pölten - Vor Weihnachten wollen sich noch viele Österreicher gratis auf das Corona-Virus testen lassen. Deshalb gibt es in Wien, Niederösterreich und der Steiermark nun mehr Möglichkeiten für Corona-Tests.

In Wien kann man jetzt beim Stadion und beim Austria Center einen Schnelltest machen. Bisher konnte man das nur beim Austria Center. Testen lassen kann man sich auch auf der Donauinsel. Dort gibt es keine Schnelltests, sondern nur PCR-Tests.

Auch in Niederösterreich gibt es mehr Möglichkeiten für Corona-Tests. An den 5 Test-Stationen in Amstetten, Korneuburg, St. Pölten, Wiener Neustadt und Zwettl gibt es statt 10 nun 21 Test-Straßen.

Auch in der Steiermark gibt es 5 Test-Standorte, nämlich in Bruck an der Mur, Liezen, Gleisdorf, Judenburg und Graz. Auch dort gibt es nun mehr Test-Straßen.

Erklärung: Schnelltest und PCR-Test

Bei einem Corona-Schnelltest bekommt man das Ergebnis schon nach rund 15 Minuten. Beim PCR-Test dauert es 1 bis 2 Tage. Dafür ist der PCR-Test genauer. Wer beim Schnelltest ein positives Ergebnis hat, muss anschließend einen PCR-Test machen.

Kein Distance Learning in Sonderschulen im Jänner

Wien - Ab 7. Jänner werden Sonderschulen wie im 2. Lockdown ganz normal den Unterricht in den Schulgebäuden abhalten. Damit sind sie die einzige Schulform in Österreich, die nicht auf Distance Learning umstellt. Beim Distance Learning werden die Schüler zu Hause unterrichtet.

In Sonderschulen können die Schüler nicht so leicht auf Distance Learning umstellen. Denn sie haben zum Beispiel Lernschwierigkeiten oder leichte Behinderungen. Es gibt für Schüler aber die Möglichkeit sich vom Unterricht befreien zu lassen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Heuer gab es bisher 331 Verkehrstote in Österreich

Wien - Heuer sind bisher 331 Menschen in Österreich bei Verkehrsunfällen getötet worden. In allen Jahren davor gab es mehr Verkehrstote. Voriges Jahr waren es bis zum 20. Dezember 406 und 2018 waren es 400 Tote. Grund für die niedrigere Zahl der Verkehrstoten ist der Corona-Lockdown am Anfang des Jahres.

In fast allen Bundesländern gab es gleich viele Verkehrstote oder weniger als im Vorjahr. Nur in Kärnten gab es mehr Verkehrstote.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++