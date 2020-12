Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff

Amsterdam/Brüssel - Die EU-Kommission hat am Montagabend den Corona-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer genehmigt. Damit kann es nun mit den Impfungen in der EU gegen den Corona-Virus losgehen. In Österreich sollen die ersten 10.000 Dosen der Impfung kurz nach Weihnachten eintreffen. Bis Ende März sollen Dosen für insgesamt eine Million Impfungen zur Verfügung stehen.

Als erstes sollen sogenannte Hochrisiko-Gruppen geimpft werden. Das sind zum Beispiel Bewohner von Altersheimen, Pflegebedürftige und das Gesundheitspersonal.

Erklärung: EU-Kommission

Die EU-Kommission ist ein wichtiger Teil der EU. Sie schlägt unter anderem EU-Gesetze vor. Außerdem überprüft die Kommission, ob die EU-Länder die Gesetze einhalten. Ursula von der Leyen ist die Präsidentin der EU-Kommission.

Um über 20.000 Arbeitslose mehr als in der Vorwoche

Wien - Wegen der Corona-Krise haben viele Menschen in Österreich ihre Arbeit verloren. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 20.000 gestiegen. Damit sind insgesamt fast 500.000 Menschen beim Arbeitsmarkt-Service als arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 103.000 gestiegen.

Auch die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ist im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Es gab einen Anstieg von rund 33.900. Insgesamt sind derzeit mehr als 400.000 Menschen in Kurzarbeit.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Alaba ist Österreichs Fußballer des Jahres 2020

Wien - David Alaba ist Österreichs Fußballer des Jahres 2020. Er gewann den Titel bereits zum 7. Mal und hält damit den Rekord. In diesem Jahr setzte er sich vor Marcel Sabitzer und Dominik Szoboszlai durch. Für Alaba ist es eine große Ehre wieder Fußballer des Jahres zu sein. "Ich bin für diese Auszeichnung sehr dankbar", sagte der 28-Jährige.

Die Wahl wurde von der Austria Presse Agentur durchgeführt. Befragt wurden die Trainer der 12 Vereine der österreichischen Bundesliga. 6 der Bundesliga-Trainer stimmten für Alaba auf Platz 1.

Jupiter und Saturn kamen sich besonders nahe

Paris - Die Planeten Jupiter und Saturn sind sich so nah gekommen wie nur ganz selten. Eigentlich waren sie mehr als 730 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Doch von der Erde aus hat es so ausgehen, als seien sie sich ganz nahe gekommen. Viele Menschen auf der ganzen Welt beobachteten das Ereignis.

Jupiter und Saturn kommen sich etwa alle 20 Jahre näher. Allerdings ist ihr Abstand zueinander jedes Mal unterschiedlich groß. So nah wie dieses Mal sind sie sich zuletzt vor Hunderten Jahren gekommen. Erst im Jahr 2080 wird es wieder soweit sein.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++