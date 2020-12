Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Anschober freut sich über erste Corona-Impfungen

Wien - Am Sonntag wurden in Österreich die ersten Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. Das ist für Gesundheitsminister Rudolf Anschober ein Grund zur Freude. "Das war und ist ein großer Tag im Kampf gegen die Pandemie gewesen", sagte er.

In den nächsten 2 Monaten sollen zuerst ältere Menschen und zum Beispiel Mitarbeiter in Spitälern und Pflegeheimen geimpft werden. Danach kann sich jeder gratis impfen lassen, der das will. Die Corona-Impfung ist freiwillig.

Kostenlose FFP2-Masken werden nun verschickt

Wien - Alle Menschen in Österreich über 65 Jahre bekommen 10 kostenlose FFP2-Schutzmasken vom Gesundheits-Ministerium. Die Masken werden mit der Post verschickt. Am 23. Dezember wurden die ersten Masken verschickt und am 24. Dezember zugestellt.

Bis alle Menschen über 65 ihre FFP2-Masken bekommen, wird es bis Mitte Jänner dauern. FFP2-Masken sind Schutzmasken, die die Luft zum Atmen besonders gut filtern. So kann man keine gesundheits-schädigenden Stoffe einatmen. Diese Masken sollen auch vor Viren schützen.

Österreicher haben durch Corona weniger Zuversicht

Linz - Die Österreicher sind für die Zukunft nicht mehr zuversichtlich. Grund dafür ist die Corona-Krise. Das hat eine Umfrage des Linzer Meinungsforschungs-Instituts IMAS ergeben. Ende 2019 starteten noch 60 Prozent mit Zuversicht ins Jahr 2020. Für das Jahr 2021 tun das nur noch 28 Prozent.

Bei den Menschen mit Zuversicht für 2021 überwiegt die Hoffnung auf den Impfstoff. Viele glauben auch, dass es im neuen Jahr nur besser werden kann. Denn rund 3 Viertel der Befragten fanden 2020 schlecht oder nicht besonders gut.

Oberösterreicher gewann Lotto-Sechsfach-Jackpot

Wien - Beim Lotto in Österreich hat ein Oberösterreicher den Sechsfach-Jackpot geknackt. Er tippte als einziger die 6 richtigen Zahlen und gewann 9.165.954 Millionen Euro. Das ist der höchste Lottogewinn heuer und der fünfthöchste in der Lotto-Geschichte.

Gewonnen hat der Oberösterreicher mit einem Quicktipp, das heißt ein Computer wählte zufällig 6 Zahlen für ihn. Es wurden insgesamt 7,6 Millionen Tipps auf rund 1,3 Millionen Wettscheinen abgegeben.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++