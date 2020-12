Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Schon mehr als 6.000 Corona-Tote in Österreich

Wien - In Österreich sind insgesamt schon 6.059 Menschen am oder mit dem Corona-Virus gestorben. Von Montag bis Dienstag starben 128 Menschen an einer Corona-Infektion. Im gleichen Zeitraum haben sich in Österreich 1.868 Menschen neu mit dem Corona-Virus angesteckt.

Derzeit liegen 411 Menschen wegen Corona im Spital auf der Intensiv-Station. Gesundheitsminister Rudolf Anschober will diese Zahl auf 200 verringern.

Verstärkte Polizei-Kontrollen zu Silvester

Wien - Die Polizei wird zu Silvester verstärkt Kontrollen gegen verbotene Feuerwerke durchführen. Rund 4.000 Polizistinnen und Polizisten werden in der Silvesternacht im Einsatz sein. Das hat Innenminister Karl Nehammer angekündigt.

Laut dem sogenannten Pyrotechnik-Gesetz ist es verboten, im Ortsgebiet Feuerwerks-Raketen oder Kracher zu zünden. Die Bürgermeister können aber für bestimmte Gebiete Ausnahmen erlauben. Außerhalb von Orten und Städten darf man aber Feuerwerke zünden.

Tanken war heuer durch Corona günstiger

Wien - Durch die Corona-Krise ist das Tanken heuer billiger geworden. Das hat der ÖAMTC ausgerechnet. Anfang des Jahres zahlte man für einen Liter Diesel durchschnittlich rund 1,21 Euro und für einen Liter Super rund 1,23 Euro. Danach sanken die Preise. Im Durchschnitt zahlte man im Mai rund 98 Cent pro Liter Diesel und für einen Liter Super rund 1,01 Euro. Dann stiegen die Preise wieder.

Im Jahresdurchschnitt zahlte man 1,05 Euro pro Liter Diesel und 1,09 Euro pro Liter Super. Das war deutlich weniger als im Jahr 2019.

Erklärung: ÖAMTC

ÖAMTC ist die Abkürzung für Österreichischer Automobil-, Motorrad-und Touring Club. Der ÖAMTC ist ein Verein, der sich für Auto-Fahrer, Motorrad-Fahrer und auch Rad-Fahrer einsetzt.

Heuer war die Luft-Qualität in Österreich besser

Wien - Durch die Maßnahmen gegen das Corona-Virus ist der Auto-Verkehr heuer deutlich zurückgegangen. Dadurch ist die Luft-Qualität in Österreich besser geworden. Das hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) berichtet. Da heuer weniger Autos unterwegs waren, wurden auch weniger Abgase produziert. Dadurch gab es auch viel weniger Schadstoffe wie Stickstoffdioxid und Feinstaub in der Luft.

Der VCÖ will Maßnahmen, damit die Qualität auch nach der Corona-Krise gut bleibt. Dazu soll auch die Zahl der öffentlichen Verkehrsmittel erhöht werden.

