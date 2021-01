Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Corona-Lockdown geht doch bis 24. Jänner

Wien - Die Regierung hatte geplant, dass der Corona-Lockdown nur bis 18. Jänner gilt. Aber nur für diejenigen, die sich auf den Corona-Virus testen lassen und negativ sind. Das nennt man Freitesten. Für alle anderen sollte der Lockdown erst um eine Woche später enden. Die Opposition ist aber gegen das Freitesten. Sie hat am Sonntag angekündigt, es zu blockieren. Deshalb gilt der Lockdown nun bis zum 24. Jänner für alle und ohne Ausnahme.

Gesundheits-Minister Rudolf Anschober bestätigte, dass man sich nun doch nicht früher aus dem Corona-Lockdown freitesten kann. Anschober bedauerte dies, aber er akzeptiere diese Entscheidung.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Erklärung: Opposition

Als Opposition gelten alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, aber nicht der Regierung angehören.

Wikileaks-Gründer Julian Assange wird nicht an die USA ausgeliefert

London - Ein Gericht in Großbritannien hat eine Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA abgelehnt. Das Gericht befürchtet, dass Assange im Gefängnis in den USA Selbstmord begehen könnte. Julian Assange sitzt zurzeit in Großbritannien im Gefängnis. Er ist der Gründer der Internet-Plattform Wikileaks. Auf Wikileaks wurden viele geheime Dokumente der USA über die Kriege im Irak und Afghanistan veröffentlicht.

Die USA werfen Assange vor, diese Dokumente gestohlen und veröffentlicht zu haben. Darum will die USA Assange auch von einem US-Gericht verurteilen lassen. Viele sehen in Julian Assange aber auch einen Helden. Denn durch ihn wurde es möglich, Informationen über mögliche Kriegsverbrechen der USA zu erhalten.

Rund 521.000 Menschen waren Ende Dezember arbeitslos

Wien - Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungs-Teilnehmer in Österreich ist im Dezember auf 520.919 gestiegen. Das sind um 113.047 Arbeitslose mehr als Ende 2019. Grund dafür ist die Corona-Krise. Der Höchststand an Arbeitslosen war Mitte April mit 588.000 erreicht worden.

Auch die Zahl der Menschen in Kurzarbeit stieg im Dezember auf 417.113 Personen an. Das sind um 140.000 mehr als im Vormonat. Diese Daten gab das Arbeitsmarkt-Service (AMS) bekannt.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Erklärung: AMS

AMS ist die Abkürzung für Arbeitsmarkt-Service. Wer in Österreich Arbeit sucht und Arbeitslosen-Geld bekommen will, muss sich beim AMS melden. Das AMS hilft Menschen, Arbeit zu finden. Das AMS rechnet auch immer aus, wie viele Menschen in Österreich als arbeitslos gemeldet sind.

2020 wurden in Österreich mehr Handfeuerwaffen gekauft

Wien - Im Jahr 2020 wurden in Österreich so viele Handfeuerwaffen wie noch nie gekauft. Unter Handfeuerwaffen versteht man Schusswaffen wie Pistolen oder Gewehre. Laut einer Studie vom Marktforschungs-Institut Branchenradar.com wurden insgesamt 71.250 solcher Waffen vergangenes Jahr verkauft. Das sind um 6.400 Waffen mehr als im Jahr 2019.

Das hat auch etwas mit dem Corona-Lockdown zu tun, sagen die Experten von Branchenradar.com. Wegen dem Lockdown haben sehr viele Jäger mehr Zeit draußen im Wald verbracht. Seit 2019 dürfen Jäger aber erstmals neben einem Gewehr auch eine Pistole bei der Jagd verwenden. Und weil 2020 mehr Jäger im Freien waren, haben sie auch mehr Waffen gekauft.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++