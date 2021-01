Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Bisher 8.360 Corona-Impfdosen in Österreich ausgeliefert

Wien - Österreich bekommt pro Woche 63.000 Impfdosen zum Schutz vor dem Corona-Virus. Bis zum Ende dieser Woche werden das insgesamt 126.000 Impfdosen sein. Bis zum heutigen Dienstag wurden 8.360 Impfdosen an Heime ausgeliefert. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt.

Von den 8.360 Dosen hat Wien 2.800 erhalten. 2.690 sind auf Niederösterreich entfallen, 890 auf Salzburg, 525 auf Vorarlberg und 485 auf Tirol. 460 hat Oberösterreich bekommen, 300 Kärnten, 170 das Burgenland und 40 die Steiermark. Bis Ende Februar sollen 158.000 Personen in Pflegeheimen und Spitälern geimpft worden sein.

Die Lockdowns kosten den Einzelhandel 8,5 Milliarden Euro

Wien - Österreich befindet sich wegen dem Corona-Virus zum 3. Mal im Lockdown. Der derzeitige Lockdown soll am 24. Jänner enden. Bis dahin haben die Einzelhandel-Geschäfte in Österreich durch die 3 Lockdowns einen Verlust von rund 8,5 Milliarden Euro erlitten. Das hat die Johannes Kepler Universität Linz errechnet. Sollte der derzeitige Lockdown bis Ende Jänner verlängert werden, dann würde sich ein Verlust von 9,1 Milliarden Euro ergeben.

Die Experten von der Universität bemerkten auch, dass die Kunden wegen Corona lieber über das Internet bestellen. Sollte die Corona-Krise zu Ende sein, würden die Kunden aber weiterhin im Internet bestellen und nicht mehr beim Einzelhandels-Geschäft kaufen, befürchten die Experten.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

In Österreich kommt fast jeder 5. Bürger aus dem Ausland

Wien - Anfang 2020 war jede 5. in Österreich lebende Person im Ausland geboren. Insgesamt leben 1,765 Millionen Menschen in Österreich, die im Ausland geboren wurden. Im Vergleich zu 2015 ist das in dieser Bevölkerungsgruppe ein Zuwachs um fast 19 Prozent.

Die meisten von ihnen kamen 2020 mit 237.000 aus Deutschland. Dahinter kommen Personen aus Bosnien-Herzegowina mit 170.500 und der Türkei mit 159.600. In Wien leben mit 36,7 Prozent die meisten Personen, die im Ausland geboren wurden. Am wenigsten leben mit 11,6 Prozent im Burgenland.

Nachwuchs bei Schönbrunner Kaiser-Schnurrbart-Tamarinen

Wien - Im Wiener Tiergarten Schönbrunn haben die Kaiser-Schnurrbart-Tamarine Nachwuchs bekommen. Es sind Drillinge. Kaiser-Schnurrbart-Tamarine sind eine Affenart. Diese Äffchen hatten vor 5 Jahren das letzte Mal Nachwuchs in Schönbrunn, diesmal haben sie gleich 3 Babys. Die Kleinen sind am 1. Dezember zur Welt gekommen und sind ohne Schwänzchen nur 5 Zentimeter groß. Bisher weiß man nicht, ob sie Weibchen oder Männchen sind.

Kaiser-Schnurrbart-Tamarine sind für ihre langen, weißen Schnurrbärte bekannt, den sowohl Männchen als auch Weibchen tragen. Bei den 3 Kleinen ist der Bartwuchs schon zu erkennen.

