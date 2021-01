Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Trump-Anhänger stürmten Kapitol in Washington

Washington - Am Mittwoch sollte im Kongress in Washington der Sieg von Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten bestätigt werden. Doch dazu kam es am Mittwoch nicht. Der abgewählte Präsident Donald Trump rief zu Protesten gegen die Bestätigung des Wahlergebnisses auf. Er sagt, bei der Wahl wurde betrogen. Enttäuschte Trump-Anhänger stürmten daraufhin das Kapitol. Es wurden Schüsse abgefeuert. Auch Fensterscheiben und Möbel wurden zerstört.

Die Polizei sagte, dass 4 Menschen bei den Unruhen gestorben sind. Die Polizei konnte am Mittwoch-Abend die Demonstranten aus dem Kapitol vertreiben. 52 Personen wurden verhaftet. Erst am Donnerstag konnte der Kongress die Sitzung wieder aufnehmen.

Erklärung: Kongress

Der Kongress ist das Parlament der USA. Er besteht aus 2 Teilen, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Die Politiker im Kongress kontrollieren den Präsidenten. Wenn der Präsident ein Gesetz einführen will, dann muss der Kongress zustimmen. Kapitol wird das Gebäude genannt, in dem der Kongress arbeitet.

Biden als neuer US-Präsident bestätigt

Washington - Nachdem sich die Lage nach schweren Protesten am Mittwoch im Kapitol in Washington wieder etwas beruhigt hat, konnte eine Sitzung im US-Kongress fortgesetzt worden. In der Sitzung am Donnerstag wurde Joe Biden als Sieger bei der US-Präsidentenwahl vom November bestätigt.

Damit steht einer Amtsübergabe vom abgewählten Präsidenten Donald Trump an Biden am 20. Jänner nichts mehr im Weg. Trump gestand daraufhin erstmals seine Niederlage bei der Wahl im November ein.

Corona-Impfungen nun auch außerhalb der Heime

Wien - In Österreich werden Bewohner von Altersheimen und Pflegeheimen bereits gegen das Corona-Virus geimpft. Das Virus ist besonders gefährlich für ältere Menschen. Nun sollen auch Menschen, die älter als 80 Jahre sind und zuhause wohnen oder von ihren Familien betreut werden, geimpft werden. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag.

Durch die Zulassung von einem zweiten Corona-Impfstoff steht jetzt auch mehr Impfstoff zur Verfügung. Am Mittwoch wurde nämlich der Impfstoff von der Firma Moderna in der EU zugelassen. Der erste Impfstoff wurde von der deutschen Firma Biontech mit der US-Firma Pfizer entwickelt.

Am Rathausplatz in Wien wurde der Christbaum entfernt

Wien - Am Donnerstag ist der 33 Meter hohe Christbaum am Wiener Rathausplatz gefällt und abtransportiert worden. Heuer wurde dafür ein Kran verwendet, um die Aufbauarbeiten des Wiener Eistraums nicht zu beschädigen. Der Eistraum ist ein Eislaufplatz, der jährlich vor dem Rathaus aufgebaut wird.

Der Christbaum stand knapp 2 Monate auf dem Rathausplatz. Die Überreste vom Christbaum werden nun verbrannt, um für die Elektrizitätswerke von Wien Strom zu erzeugen.

