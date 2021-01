Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Österreichs neuer Arbeitsminister Martin Kocher wurde angelobt

Wien - Am Montag ist der Wirtschaftsforscher Martin Kocher von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Arbeitsminister angelobt worden. Kocher tritt als Nachfolger für die bisherige Arbeitsministerin und Familienministerin Christine Aschbacher an. Aschbacher trat am Samstag von ihrem Amt zurück. Sie soll bei ihrer Abschlussarbeit auf der Universität betrogen haben.

Kocher sagte bei seiner Angelobung, dass es entscheidend sein wird, Arbeitsplätze zu schaffen. Das Familienministerium wird von Frauenministerin Susanne Raab übernommen werden, das vorher von Aschbacher geleitet wurde.

US-Demokraten wollen Absetzungs-Verfahren für Trump starten

Washington - US-Präsident Donald Trump ist noch bis zum 20. Jänner im Amt. Doch die Partei der Demokraten will Trump noch vor diesem Datum als Präsident absetzen. Dafür wollen die Demokraten ein Absetzungs-Verfahren einleiten. Dabei baten sie den US-Vize-Präsidenten Mike Pence um Unterstützung. Mike Pence ist wie Donald Trump ein Mitglied von der Partei der Republikaner. Laut Zeitungsberichten sind bereits einige Republikaner für eine Absetzung von Donald Trump.

Die Demokraten werfen Trump vor, mit seinen Reden seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol angestachelt zu haben. Das Kapitol ist das Parlament in den USA. Anhänger von Trump drangen vergangenen Mittwoch gewaltsam in das Kapitol ein. Dabei starben 5 Menschen.

Gesundheits-Experten reisen nach China um Corona zu erforschen

Peking - Ende des Jahres 2019 wurde in der Stadt Wuhan in China das erste Mal das Corona-Virus festgestellt. Nun hat China der Weltgesundheits-Organisation WHO erlaubt, Experten am 14. Jänner zu schicken. Die Experten sollen herausfinden, wie das Corona-Virus entstanden ist. Eigentlich hätten die Experten schon am Anfang des Jahres nach China reisen sollen. Doch China hat die Erlaubnis kurzfristig zurückgezogen.

Die Suche nach dem Virus ist auch eine politische Angelegenheit. China befürchtet, dass man dem Land die Schuld an dem Corona-Virus gibt. Die USA haben bereits China vorgeworfen, nicht ganz ehrlich über den Virus-Ausbruch informiert zu haben.

Zahl der Corona-Neu-Infektionen in Österreich gestiegen

Wien - In Österreich sind am Montag innerhalb von 24 Stunden 1.536 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Damit haben sich in Österreich insgesamt bisher 382.258 Menschen mit Corona infiziert. 355.530 Menschen haben sich bisher davon erholt. Die Zahl der Corona-Toten stieg auf bisher 6.747 an. Das geht aus den veröffentlichten Zahlen vom Gesundheits-Ministerium und dem Innen-Ministerium hervor.

Die Zahl der Menschen in Behandlung im Krankenhaus stieg innerhalb von 24 Stunden auf 2.297, das sind um 51 mehr als am Vortag. Die Zahl der Menschen auf Intensiv-Stationen stieg um 7 auf 379.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein spezieller Bereich im Krankenhaus. Dieser Bereich ist für Patienten, die besonders schwer krank sind. Sie können zum Beispiel oft nicht mehr alleine atmen und brauchen dafür eine spezielle Maschine. Man nennt diese Maschine Beatmungsgerät.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++