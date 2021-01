Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Verdacht auf britischen Corona-Virus in 17 Fällen in Tirol

Jochberg - Im September ist in Großbritannien eine neue Art von Corona-Virus entdeckt worden. Diese soll viel ansteckender sein als die bisher bekannte Corona-Art. Nun vermuten Ärzte, dass 17 Personen in der Gemeinde Jochberg in Tirol die britische Art von Corona-Virus haben. Das haben zumindest erste Tests ergeben. Nun sollen genauere Tests folgen. Bis zum Wochenende soll klar sein, ob es sich tatsächlich um die britische Corona-Art handelt.

Bei den Corona-Patienten soll es sich zum größten Teil um britische Staatsbürger handeln. Die Bewohner von Jochberg selbst wurden aufgefordert, sich auf Corona testen zu lassen.

Strategie gegen Corona bei vielen Ski-Gebieten noch nicht entwickelt

Wien - Am 24. Dezember 2020 durften viele Ski-Gebiete in Österreich trotz Corona aufmachen. Ein Großteil der Ski-Gebiete hatte zu dem Zeitpunkt keine Corona-Maßnahmen entwickelt. Und das obwohl das Corona-Virus schon ein Jahr lang in Österreich ist. Das hat nun eine Studie von österreichischen Universitäten herausgefunden.

Mehr als 90 Prozent der befragten Lift-Betreiber hatten im Dezember 2020 noch keine klare Strategie für Corona. Ein Drittel der Befragten hatte das auch gar nicht vor. Nur 7 Prozent der teilnehmenden Lift-Betreiber gab an, bereits eine klare Strategie für Corona entwickelt zu haben.

Zehntausende Benutzer-Konten auf Twitter dauerhaft stillgelegt

Bangalore/San Francisco/Washington - Am vergangenen Mittwoch haben Anhänger von US-Präsident Donald Trump das US-Kapitol gestürmt. Dabei starben 5 Menschen. Die Online-Seite Twitter hat daraufhin tausende Benutzer-Konten dauerhaft gesperrt. Seit Freitag sind 70.000 stillgelegt worden.

Das betrifft vor allem Aktivisten von der rechtsgerichteten politischen Seite, die immer wieder nicht beweisbare Verschwörungs-Theorien auf Internet-Seiten wie Twitter teilen. Dazu gehören viele Trump-Anhänger. Auch US-Präsident Donald Trump hat sein Twitter-Konto verloren.

Black Box nach Flugzeug-Absturz in Indonesien gefunden

Jakarta - Am Samstag war in dem asiatischen Land Indonesien ein Flugzeug mit 62 Menschen an Bord abgestürzt. Tagelang suchten Rettungsmannschaften nach dem Flugzeug und möglichen Überlebenden. Bisher fand man aber nur Todesopfer.

Am Dienstag ist nun die Black Box geborgen worden. Die Behörden wollen damit herausfinden, wie es zu dem Flugzeug-Absturz kommen konnte.

Erklärung Black Box:

Die Black Box heißt auf Deutsch Flugdaten-Schreiber. In jedem Flugzeug gibt es so einen Flugdaten-Schreiber. Er speichert wichtige Daten über den Flug. Zum Beispiel die Geschwindigkeit oder die Flug-Höhe.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++