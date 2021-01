Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump gestartet

Washington - Vergangene Woche hielt US-Präsident Donald Trump eine Rede vor seinen Anhängern. Nach dieser Rede stürmten viele Anhänger von Trump das Kapitol. Dabei starben 5 Menschen. Am Mittwoch wurde nun ein Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump beschlossen. In einer Abstimmung haben dafür 222 Mitglieder von der Partei der Demokraten gestimmt. Auch 10 Mitglieder von der Partei der Republikaner stimmten dafür. Donald Trump selbst gehört zu den Republikanern.

Es ist aber fraglich, ob die Amtsenthebung noch stattfindet. Denn am 20. Jänner wird bereits der neue US-Präsident Joe Biden angelobt. Wenn Trump aber noch aus dem Amt enthoben wird, darf er nicht noch einmal zur Präsidentschaft antreten.

Glaskristall-Firma Swarovski schließt 33 Geschäfte in Österreich

Wattens - Die Tiroler Firma Swarovski ist auf der ganzen Welt bekannt für ihre wertvollen Kristalle aus Glas. Nun sperrt die Firma 33 von ihren 102 Geschäften in Österreich zu. Auf der ganzen Welt sollen 750 von insgesamt 3.000 Swarovski-Geschäften zusperren. Der Geschäftsführer von Swarovski sagt, dass die Firma in Zukunft etwas weniger Geschäfte haben will. Dafür sollen sie größer sein.

Am Hauptsitz von Swarovski im Tiroler Ort Wattens arbeiten rund 4.600 Menschen. Bis zum Jahr 2022 sollen dort aber nur mehr 3.000 Menschen arbeiten. Warum die Firma Swarovski so viele Geschäfte und Mitarbeiter einsparen will, weiß man nicht genau.

Irland bekennt sich zu Schuld am Tod von Heim-Kindern

Dublin - In Irland ist ein Untersuchungs-Bericht über den Tod von 9.000 Babys und Kindern in Mutter-Kind-Heimen erschienen. Laut Bericht starben diese Kinder in den Mutter-Kind-Heimen zwischen 1922 und 1998. Das sind rund 15 Prozent aller Kinder, die in diesen Heimen waren. In den Heimen lebten unverheiratete Frauen mit ihren Kindern. Damals wurde eine unverheiratete Mutter als große Schande betrachtet.

Premierminister Minister Micheal Martin entschuldigte sich am Mittwoch öffentlich dafür. Er sagte, dass die Kirche und der Staat Irland für das Leid verantwortlich sind. Viele dieser Heime wurden von religiösen Organisationen geleitet und von der Regierung kontrolliert. Anscheinend waren die Kontrollen aber nicht gut genug. Martin sagte, dass die Opfer nun entschädigt werden sollen und sich die Kirche daran beteiligen muss.

Älteste Höhlenmalerei der Welt in Indonesien entdeckt

Washington - Auf der indonesischen Insel Sulawesi ist die älteste Höhlenmalerei der Welt entdeckt worden. Das Bild zeigt ein Warzenschwein und ist mindestens 45.500 Jahre alt. Die Malerei wurde bereits im Jahr 2017 entdeckt.

Die bis dahin älteste Höhlenmalerei wurde ebenfalls auf der Insel Sulawesi entdeckt. Das Bild zeigte Gruppen von Menschen und tierischen Figuren und wird auf ein Alter von mindesten 43.900 Jahre geschätzt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++