Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Impf-Aktion für Gesundheits-Personal in Wien

Wien - In der Messe Wien hat am Freitag eine Impf-Aktion für das Gesundheits-Personal begonnen. Bis Montag sollen dort 11.000 Menschen, die im Gesundheits-Bereich arbeiten, gegen das Corona-Virus geimpft werden. Zum Beispiel Ärzte, Pfleger, Rettungs-Sanitäter und Hebammen in Wien können sich mit der Impfung schützen.

In Pflegeheimen und Spitälern wird schon gegen das Virus geimpft. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, scheint groß zu sein. Das sagte der Wiener Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker.

Regierung verliert an Vertrauen

Wien - Das Vertrauen der Österreicher in die Regierung ist wegen der Corona-Krise gesunken. Das hat der APA/OGM-Vertrauensindex ergeben. Der Vertrauensindex gibt an, wem die Menschen in Österreich vertrauen. Am meisten Vertrauen verlor Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Aber auch Bundeskanzler Sebastian Kurz verlor viel Vertrauen.

Am meisten vertrauen die Österreicher Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Bundeskanzler Kurz liegt immer noch auf dem 2. Platz. Gesundheitsminister Anschober liegt nur noch auf Platz 8.

Erklärung: APA

APA ist eine Abkürzung und steht für Austria Presse Agentur. Die APA ist ein österreichisches Unternehmen, das Nachrichten aus der ganzen Welt und Österreich sammelt und weitergibt. Man sagt auch: Die APA ist eine Nachrichten-Agentur. Die Nachrichten der APA bekommen zum Beispiel Zeitungen, Radio-Sender oder Fernseh-Sender.

Erklärung: OGM

OGM ist eine Abkürzung und steht für Österreichische Gesellschaft für Marketing. OGM ist ein österreichisches Unternehmen für Markt-Forschung und Meinungs-Forschung. OGM will herausfinden, was Menschen denken und tun. Deswegen macht OGM Befragungen. Zum Beispiel die Befragung für den APA/OGM-Vertrauensindex.

2020 starben in Österreich 49 Fußgänger im Straßenverkehr

Wien - Im vergangenen Jahr sind 49 Fußgänger bei Verkehrsunfällen gestorben. Das waren Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) um 20 weniger als 2019. Am meisten betroffen im Jahr 2020 waren ältere Menschen, 18 Todesopfer waren über 80 Jahre alt. 6 verstorbene Fußgänger waren zwischen 72 und 79 Jahre alt.

Laut VCÖ nimmt das Verkehrs-System in Österreich zu wenig Rücksicht auf ältere Menschen. Zum Beispiel sollten die Grün-Phasen bei Fußgänger-Ampeln länger sein. Außerdem sollten Gehwege sicherer werden.

Zeichnung von Tim und Struppi für 3,2 Mio. Euro versteigert

Paris - Bei einer Auktion in Paris ist eine Zeichnung von Tim und Struppi für rund 3,2 Millionen Euro versteigert worden. Das ist der höchste Preis, der für ein Werk von Comic-Zeichner Herge bezahlt wurde. Gleichzeitig ist es auch der Rekord für ein Original-Comic-Werk bei einer Auktion. Die Zeichnung stammt aus dem Jahr 1936.

Tim und Struppi ist eine der berühmtesten und erfolgreichsten Comic-Reihen der Welt. Das erste Abenteuer von Tim und Struppi erschien im Jahr 1929.

Erklärung: Versteigerung

Bei einer Versteigerung können mehrere Menschen gleichzeitig Geld-Angebote für eine bestimmte Ware abgeben. Die Ware bekommt dann derjenige, der das höchste Geld-Angebot abgegeben hat. Solche Versteigerungen finden in sogenannten Auktions-Häusern statt. Eine Versteigerung nennt man nämlich auch Auktion.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++