Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Russischer Politiker Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt

Moskau/Berlin/Helsinki - Der russische Politiker Alexej Nawalny ist am Sonntag nach Russland zurückgekehrt und wurde noch am Flughafen verhaftet. Er ist ein politischer Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seit August war Nawalny in Deutschland, wo er sich von einem Mordanschlag mit Nervengift erholte. Am Montag musste Nawalny vor Gericht. Er wurde zu 30 Tagen Haft verurteilt.

Die russischen Behörden werfen ihm vor, dass er gegen verschiedene Bestimmungen verstoßen hat. Nawalny sagt, dass die russischen Behörden ihn politisch verfolgen. Österreich und viele andere Länder fordern, dass Nawalny freigelassen wird.

Derzeit weniger Corona-Impfstoff für Österreich

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet für Österreich Liefer-Verzögerungen beim Corona-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer. Ungefähr 20 Prozent weniger Impfstoff stehen in Moment für Österreich zur Verfügung. Die fehlende Lieferung soll im Februar nachgeholt werden. "Das ist nicht wünschenswert", sagte Bundeskanzler Kurz. Der Impf-Plan soll nun angepasst werden.

In Wien ist inzwischen die Vormerk-Plattform für die Corona-Impfung gestartet. Auf der Internetseite können sich alle Wienerinnen und Wiener für die Impfung anmelden. Das Interesse ist schon jetzt sehr groß. Angemeldete Personen erhalten später Termin-Vorschläge für die Impfung.

Mann in Oberösterreich soll seine Frau getötet haben

Steyr - Ein 74-jähriger Mann in Oberösterreich soll am Sonntag seine 71-jährige Frau getötet haben. Der Mann soll mit einem Hammer auf den Kopf und den Oberkörper der im Bett liegenden Frau eingeschlagen haben. Danach holte er mehrere Küchenmesser und stach auf die Frau ein. Wahrscheinlich war sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot, so die Polizei. Nach der Tat schrieb er einen Abschiedsbrief und versuchte, sich selbst umzubringen.

Der Bruder der 71-Jährigen fand seine Schwester und rief die Polizei. Die Beamten entdeckten vor Ort den schwer verletzten Mann. Er überlebte den Selbstmord-Versuch und wurde festgenommen. Der Mann gestand den Mord und gab jahrelangen Hass und Streitigkeiten als Tat-Motiv an.

2020 wurden viel weniger neue Autos verkauft

Wien - Im Jahr 2020 sind in Österreich 24,5 Prozent weniger neue Autos verkauft worden. Für den Autohandel war damit das Vorjahr das schlechteste Jahr seit 33 Jahren. Insgesamt wurden 248.740 Autos verkauft. Davon waren 15.972 reine Elektro-Autos. Die am meisten verkaufte Automarke war VW, gefolgt von Skoda, sowie Seat und BMW.

Im Jahr 2020 wurden auch weniger gebrauchte Autos verkauft. Hier betrug der Rückgang aber nur 3,5 Prozent. Es wurden aber mehr neue und gebrauchte Motorräder, Motorroller und Mopeds verkauft.

