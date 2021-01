Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Joe Biden ist der neue Präsident der USA

Washington - Der neue US-Präsident Joe Biden hat sein Amt angetreten. Am Mittwoch wurde er in Washington feierlich angelobt. Bei einer Rede rief er zur Einheit auf. "Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein", versprach er.

Noch am Mittwoch machte Biden einige Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump rückgängig. Biden leitete die Rückkehr zum Pariser Klimaschutz-Abkommen ein. Außerdem stoppte er den Austritt der USA aus der Weltgesundheits-Organisation WHO. Biden hob auch ein Einreiseverbot für Menschen aus muslimischen Ländern auf.

Erklärung: Pariser Klimaschutz-Abkommen

Das Pariser Klimaschutz-Abkommen ist eine weltweite Vereinbarung von 195 Ländern zum Schutz des Klimas und gegen die Erd-Erwärmung. Das Abkommen wurde von den Vertretern der Länder in Paris unterschrieben. Die USA traten aber unter Präsident Trump aus dem Abkommen aus.

Erklärung: Muslime

Muslime sind Menschen, die an Allah als ihren Gott glauben. Die Religion von diesen Menschen heißt Islam. Das Buch, aus dem Muslime beten, heißt Koran. Bei den Christen gibt es dafür die Bibel.

Corona fordert in den USA mehr Todesopfer als 2. Weltkrieg

Washington - In den USA sind inzwischen mehr Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben als US-Soldaten im 2. Weltkrieg. Im 2. Weltkrieg starben 405.399 US-Soldaten. Die Zahl der Corona-Toten in den USA stieg auf rund 406.000 Tote.

Die Zahl von 406.000 Toten wurde am Mittwoch überschritten. Das war der Tag, als der neue US-Präsident Joe Biden sein Amt antrat. Er hat die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu seiner wichtigsten Aufgabe erklärt.

4 Tote durch Gas-Explosion in Madrid

Madrid - In Madrid in Spanien gab es am Mittwoch eine Gas-Explosion. Dabei wurde ein mehrstöckiges Wohngebäude für Priester weitgehend zerstört. 4 Menschen sind gestorben. Mindestens 10 Menschen wurden durch die Explosion verletzt.

Die Explosion war in der Nähe von dem bei Touristen beliebten Plaza Mayor und war mehrere Kilometer weit zu hören. Trümmerteile flogen durch die Luft und trafen ein benachbartes Schulgrundstück. Dabei wurde ein Schüler leicht verletzt.

Das Donauinsel-Fest findet wieder im September statt

Wien - Das Wiener Donauinsel-Fest findet normalerweise immer im Juni statt. Doch wegen Corona wurde im vergangenen Jahr das Musikfestival auf September verschoben. Auch heuer soll das Donauinsel-Fest im Herbst stattfinden, nämlich von 17. bis 19. September.

Wie genau das Fest aussehen wird, hängt von der Corona-Situation ab. Im besten Fall wird es ein Fest mit mehreren Bühnen werden. Es wird aber auf jeden Fall kleiner sein als in den Jahren vor Corona.

Das Donauinsel-Fest findet heuer zum 38. Mal statt. Bei dem 3-tägigen Fest treten viele Musiker auf. Der Eintritt für Besucher ist frei.

