Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Der Atomwaffen-Verbots-Vertrag gilt nun weltweit

Wien - Seit Freitag gilt der Atomwaffen-Verbots-Vertrag, wodurch der Gebrauch von Atomwaffen weltweit verboten ist. Dieses Verbot wurde von 51 Staaten ratifiziert, also bestätigt dass es gilt. Von 35 weiteren Staaten wurde es unterzeichnet.

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg bezeichnete das Inkrafttreten des Verbots als historisch. Der Vertrag wurde aber von allen Atommächten abgelehnt. Mit Atommächten sind Länder gemeint, die Atomwaffen besitzen. Das sind zum Beispiel die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien oder China.

Weniger Falschgeld in Österreich durch Corona-Krise

Wien - Die Corona-Krise ist offenbar auch schlecht für die Geldfälscher. Denn im Jahr 2020 wurden in Österreich deutlich weniger gefälschte Euro-Geldscheine entdeckt. Es wurden insgesamt 1.656 falsche Geldscheine weniger beschlagnahmt als im Jahr 2019. Das ist ein Rückgang um fast 21 Prozent. Das hat die Österreichische Nationalbank bekanntgegeben.

Grund dafür sind die Lockdowns. Weil viele Geschäfte oft zu waren, gab es weniger Gelegenheiten zum Geldausgeben. Dadurch kam auch weniger Falschgeld in Umlauf.

Österreichs Polizisten bekommen Dienst-Sonnenbrillen

Wien - Die Polizisten in Österreich sollen ab dem Frühjahr Dienst-Sonnenbrillen bekommen. Derzeit läuft noch eine Ausschreibung. Das heißt, Firmen können sich noch um den Auftrag bewerben.

Die Sonnenbrillen für die Polizei müssen natürlich viel mehr aushalten als normale Sonnenbrillen. Sie müssen in jeder Situation fest auf der Nase sitzen. Außerdem dürfen sie nicht beim Schießen mit der Dienstwaffe oder beim Autofahren stören. Die Gläser sollen grau getönt sein und der Bügel muss im Blau der Polizei sein. Die Brillen sollen mindestens 5 Jahre halten.

Durch Corona fällt der Karneval in Rio heuer aus

Rio de Janeiro - Der weltberühmte Karneval in Rio de Janeiro in Brasilien findet normalerweise jedes Jahr im Februar oder März statt. Er ist berühmt für die prächtigen Kostüme der Samba-Tänzerinnen. Wegen der Corona-Krise wurde der Karneval für heuer zunächst auf Juli verschoben. Aber nun ist er komplett abgesagt worden.

Brasilien hat nach den USA die höchste Zahl von Corona-Toten weltweit. In dem südamerikanischen Land sind schon mehr als 213.000 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++