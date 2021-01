Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Neue Corona-Regeln in Österreich

Wien - Seit Montag gelten in Österreich strengere Corona-Regeln. Nun müssen alle Personen ab 14 Jahren an vielen Orten eine FFP2-Maske tragen. Das gilt zum Beispiel für Supermärkte und Geschäfte, für öffentliche Verkehrsmittel und Ordinationen von Ärzten.

Außerdem gilt seit Montag ein neuer Mindest-Abstand in der Öffentlichkeit. Nun muss man zu anderen Menschen mindestens 2 Meter Abstand halten. Das gilt aber nicht bei Menschen, mit denen man zusammenlebt. Es gilt auch nicht für getrennt lebende Partner und Menschen, mit denen man sich zum Spazierengehen trifft.

Erklärung: FFP2-Masken

FFP2-Masken sind Schutzmasken, die die Luft zum Atmen besonders gut filtern. So kann man keine gesundheits-schädigenden Stoffe einatmen. Diese Masken sollen auch vor Viren schützen.

Zweiter Corona-Impfstoff ab 7. Februar in Österreich

Wien - Ab dem 7. Februar gibt es in Österreich einen weiteren Corona-Impfstoff. Das erwartet Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Der Impfstoff stammt von der Universität von Oxford und der Firma AstraZeneca. Er wird wahrscheinlich Ende dieser Woche in der EU zugelassen und kann dann verwendet werden.

Im Februar sollen insgesamt 343.547 Stück von dem neuen Impfstoff nach Österreich kommen. Derzeit wird nur der Impfstoff von Biontech und Pfizer verwendet. Der neue Impfstoff von Oxford und AstraZeneca ist nicht ganz so wirksam, er kann aber leichter gelagert werden.

Maler Arik Brauer mit 92 Jahren verstorben

Wien - Der berühmte österreichische Künstler Arik Brauer ist am Sonntagabend gestorben. Er wurde 92 Jahre alt. Brauer wurde zuerst als Maler berühmt. Er war einer der wichtigsten Verteter der Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Dieser Begriff bezeichnet eine bestimmte Art zu malen.

Brauer hatte viele Talente und war auch Sänger. Vor allem in den 1970er Jahren war er mit Liedern im Dialekt erfolgreich. Arik Brauer erhielt viele Preise und Auszeichnungen.

Österreicher zählten im Winter wieder Vögel

Wien - In Österreich haben diesen Winter wieder viele Menschen Vögel beobachtet. Zu dieser Mitmach-Aktion hatte BirdLife Österreich eingeladen. In den letzten Jahren wurden in den Gärten immer weniger Vögel beobachtet. Heuer machten 21.865 Menschen mit, um rund 60 Prozent mehr als im letzten Jahr. Insgesamt wurden 504.268 Vögel in den Gärten gezählt.

Am häufigsten wurde der Haussperling gezählt. Der Haussperling wird auch Spatz genannt. Am zweithäufigsten wurde der Feldsperling und danach die Kohlmeise gezählt, die vergangenes Jahr am häufigsten beobachtet wurde.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++