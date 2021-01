Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Verletzte nach Protesten wegen Corona-Regeln in den Niederlanden

Den Haag - In den Niederlanden gelten seit Samstag eine Ausgangs-Sperre und schärfere Regeln gegen die Corona-Pandemie. Am Montag hat es deswegen heftige Proteste gegeben. Hunderte Jugendliche randalierten in 10 Städten des Landes.

Die Jugendlichen attackierten die Polizei und raubten Geschäfte aus. In der Stadt Rotterdam wurden mindestens 10 Polizisten verletzt. 150 Personen wurden festgenommen.

Großteil der Corona-Toten lebte in Altersheimen und Pflegeheimen

Wien - In Österreich sind bis 25. Jänner 7.451 Corona-Tote gemeldet worden. 43 Prozent der Corona-Toten hatten in Altersheimen oder Pflegeheimen gelebt. Bisher waren aber nur 4 Prozent der Infizierten Heimbewohner. Das hat Gesundheits-Minister Rudolf Anschober bestätigt.

Den höchsten Anteil an Corona-Toten in Heimen hatte die Steiermark mit 55 Prozent. Den niedrigsten Anteil hatte Tirol mit 38 Prozent.

Corona-Krise sorgte 2020 für mehr Schwarzarbeit

Wien - Wegen der Corona-Krise haben in Österreich viele Menschen ihre Arbeit verloren oder sind in Kurz-Arbeit. Viele dieser Menschen versuchen ihr Einkommen mit Schwarz-Arbeit zu verbessern. Darum hat im Jahr 2020 die Schwarz-Arbeit in Österreich stark zugenommen. Laut Wirtschafts-Forscher machte die Schwarz-Arbeit im Vorjahr 25,7 Milliarden Euro aus.

Wenn jemand schwarz arbeitet bezahlt er keine Sozial-Versicherung und keine Steuern. Die Schwarz-Arbeit wird auch oft Pfusch genannt und ist verboten. Besonders oft pfuschen zum Beispiel Bauarbeiter oder Haushalts-Hilfen.

Erklärung: Sozial-Versicherung

Die Sozial-Versicherung ist in Österreich eine Pflicht-Versicherung. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, ob man versichert sein möchte oder nicht. Wer Geld verdient, muss in die Sozial-Versicherung einzahlen.

Die Sozial-Versicherung bezahlt die Kosten, wenn man krank wird, Pflege braucht oder in Pension geht. Auch das Arbeitslosen-Geld zahlt die Sozial-Versicherung.

Österreicher verspeisten 2020 mehr italienische Nudeln

Rom - Während der Corona-Krise haben die Österreicher mehr Nudeln aus Italien gegessen. 2020 wurden in den ersten 10 Monaten um 14,8 Prozent mehr Nudeln aus Italien importiert als noch 2019.

Das half auch der italienischen Lebensmittel-Industrie. Sie ist für die Wirtschaft in Italien sehr wichtig. In der italienischen Lebensmittel-Industrie arbeiten rund 385.000 Menschen.

