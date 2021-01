Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Politiker erinnern an internationalen Holocaust-Gedenktag

Wien - Vor 76 Jahren ist das Konzentrationslager Auschwitz in Polen befreit worden. Der Tag der Befreiung wurde international zu einem Gedenktag. Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnte dazu, sich jedem Versuch der Zerstörung der Demokratie entgegenzustellen. Österreich habe eine Verantwortung, sicherzustellen, dass die schrecklichen Verbrechen nie vergessen werden und dass Juden in Österreich und ganz Europa in Sicherheit leben können, schrieb Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Geplant war auch eine Gedenkfeier auf dem ehemaligen Lager-Gelände. Wegen der Corona-Krise findet die Gedenkfeier aber online statt.

Erklärung: Holocaust

Der Begriff Holocaust bezeichnet die Ermordung und Verfolgung von Juden im National-Sozialismus. Vor mehr als 70 Jahren waren in Deutschland Adolf Hitler und die National-Sozialisten an der Macht. Die Abkürzung von Nationalsozialist ist Nazi. Österreich gehörte damals zu Deutschland. Auch in Österreich gab es viele Nazis. Die Nazis töteten absichtlich extrem viele Menschen. Vor allem mehrere Millionen Juden wurden getötet.

Erklärung: Konzentrationslager

In einem Konzentrationslager folterten und töteten die Nationalsozialisten im 2. Weltkrieg vor mehr als 70 Jahren Menschen, gegen die sie etwas hatten. Zuvor nahmen sie ihnen alles Geld und den gesamten Besitz weg. Konzentrationslager wird auch KZ abgekürzt. Auschwitz war ein solches KZ.

USA und Russland einigen sich auf Atomwaffen-Vertrag

Washington - Die USA und Russland wollen einen Atomwaffen-Vertrag verlängern. Der Vertrag mit dem Namen "New Start" begrenzt die Anzahl der Atomwaffen der beiden Länder. Den Vertrag gibt es bereits seit dem Jahr 2011. Ohne Verlängerung wäre der Vertrag am 5. Februar ausgelaufen.

Unter der alten US-Regierung von Präsident Donald Trump konnten sich die beiden Länder nicht einigen. Doch unter der neuen US-Regierung von Präsident Joe Biden konnte plötzlich eine Einigung erreicht werden. Die Verlängerung vom "New Start"-Vertrag soll nun bis zum 5. Februar 2026 dauern.

Corona-Krise schwächte Tourismus im vergangenen Jahr stark

Wien - Die Corona-Krise hat den Tourismus in Österreich im vergangenen Jahr stark geschwächt. Erstmals seit etwa 50 Jahren gab es weniger als 100 Millionen Nächtigungen. Zählte man im Jahr 2019 noch über 150 Millionen Nächtigungen, waren es 2020 nur noch knapp 98 Millionen Nächtigungen. Das teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.

Wegen der Corona-Krise gab es viele Reisewarnungen. Deshalb kamen weniger Besucher aus dem Ausland. Die Zahl der Urlauber in den Hotels, Pensionen und Ferien-Wohnungen brach um knapp 46 Prozent ein.

In Schönbrunn wächst der erste Koala-Nachwuchs in Ruhe auf

Wien - Im Wiener Tiergarten Schönbrunn wächst zurzeit der erste Koala-Nachwuchs in der Geschichte des Zoos auf. Das Koala-Mädchen ist schon 9 Monate alt, heißt Millaa Millaa und wiegt fast 2 Kilogramm. Laut Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck lässt sich Millaa Millaa gerne von ihrer Mutter am Rücken herumtragen. Sie kuschelt sich auch ins Bauchfell und unternimmt schon erste Kletterversuche.

Wegen der Corona-Krise ist der Zoo weiterhin geschlossen. Koala-Fans können Millaa Millaa deshalb noch nicht sehen.

