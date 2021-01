Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Kaum Corona-Risiko beim Skifahren

Wien - In Österreich diskutiert man viel darüber, wie gefährlich Skifahren in Corona-Zeiten ist. Aber beim Skifahren besteht kaum eine Gefahr, sich mit dem Corona-Risiko anzustecken. Das hat eine Gesundheits-Expertin der AGES erklärt.

Es gab zwar einige Ansteckungen, aber fast nur bei professionellen Skisportlern, die gemeinsam an Wettkämpfen teilnahmen. Bei Hobby-Skifahrern gab es nur ganz wenige Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Und diese Ansteckungen passierten nicht beim Skifahren, sondern zum Beispiel bei privaten Treffen.

Erklärung: AGES

AGES ist die Abkürzung für Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Die AGES beschäftigt viele Gesundheits-Experten. Sie beraten die Regierung bei Gesundheitsfragen. In der AGES laufen auch alle Informationen zu Corona zusammen. Die AGES gehört dem österreichischen Staat.

Jede Woche Lockdown kostet die Wirtschaft 1,7 Milliarden Euro

Wien - Durch den Lockdown sind die Geschäfte in Österreich geschlossen. Wenn die Geschäfte am 8. Februar noch immer nicht öffnen dürfen, wird das sehr teuer. Denn jede Woche Lockdown kostet die österreichische Wirtschaft 1,7 Milliarden Euro. Das hat WKÖ-Präsident Harald Mahrer erklärt.

Mahrer verlangt deshalb, dass die Geschäfte und auch die Friseure schrittweise öffnen dürfen. Er ist überzeugt, dass das ohne Gefahr möglich ist. "Es gibt Sicherheitskonzepte, FFP2-Masken, Testungen und es wird geimpft", sagte Mahrer.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Erklarung: WKÖ

WKÖ ist die Abkürzung für Wirtschaftskammer Österreich. Sie vertritt die Interessen der Unternehmer und Firmenbesitzer. Die WKÖ berät und unterstützt auch die Unternehmer. Harald Mahrer ist derzeit der Präsident der WKÖ.

Die Supermarkt-Kette Merkur soll zu Billa Plus werden

Wien/Wiener Neudorf - Ab April soll der Name Merkur als Supermarkt-Kette in Österreich verschwinden. Ab dann wird Merkur unter dem Namen Billa Plus weitergeführt. Es sollen aber keine Filialen geschlossen und keine Mitarbeiter gekündigt werden. Das gab Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti am Donnerstag bekannt.

Zum Unternehmen Rewe gehören Billa, Merkur, Penny, Bipa und Adeg. Merkur wurde im Jahr 1969 gegründet und hat rund 10.000 Mitarbeiter. Bei Billa arbeiten rund 20.000 Beschäftigte.

Wetter in Österreich soll wieder milder werden

Wien - Am Wochenende wird das Wetter laut Meteorologen der ZAMG wieder milder. Am Samstag soll es schon 12 Grad erreichen. Allerdings wird das Wetter ziemlich wechselhaft.

Am Freitag wird es voraussichtlich im Norden und im Nordosten viel regnen. Am Samstag kann es im Süden zu Sonnenschein und phasenweise Regen kommen. Im Norden und Osten kann es sogar schneien. Am Sonntag wird es in den meisten Teilen Österreichs bis über den Nachmittag bewölkt sein. Es soll auch viel regnen und schneien.

Erklärung: ZAMG

ZAMG ist die Abkürzung für "Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik". Die ZAMG ist unter anderem für die Wettervorhersage zuständig. Sie ist eine österreichische Behörde und wurde im Jahr 1851 gegründet. Damit ist sie der älteste staatliche Wetterdienst der Welt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++