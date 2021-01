Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Mehrere Verletzte bei Explosion in Wohnhaus in Niederösterreich

Langenzersdorf - Am Freitag in der Früh hat sich in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Langenzersdorf in Niederösterreich eine Explosion ereignet. Dabei wurden 5 Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die Polizei vermutet aber noch eine weitere Person unter den Trümmern liegen. Nach ihr wird nun gesucht.

Das Haus brannte nach der Explosion. Rund 150 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer. Das Feuer wurde gelöscht. Noch ist unklar, warum die Explosion passierte. In dem Haus wohnten mehr als 60 Personen.

Proteste in Wien gegen Abschiebungen von 3 Schülerinnen

Wien - Diese Woche wurden 3 ausländische Schülerinnen in die Länder Georgien und Armenien abgeschoben. Die Mädchen sind in Österreich geboren und gingen hier auch zur Schule. Gegen die Abschiebung haben am Donnerstag rund 1.000 Menschen in Wien protestiert. Sie protestierten auch gegen das Vorgehen der Polizei, die die Abschiebung mit Polizeihunden überwachte.

Der Fall um die 3 Schülerinnen sorgt auch für Streit in der Regierung. In der Regierung sind die Partei ÖVP und Die Grünen. Die ÖVP sagt, dass die Abschiebung zu Recht geschehen ist. Die Grünen sagen, dass die Mädchen gut in Österreich integriert sind. Man hätte sie nicht abschieben müssen, so die Grünen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen kritisierte die Abschiebung.

Erklärung: integrieren

Menschen können auf viele verschiedene Weisen integriert sein. Sie sind dann zum Beispiel Mitglied einer Gruppe. Wenn jemand neu in ein fremdes Land kommt, dann integriert er sich, indem er zum Beispiel die Sprache lernt. Außerdem soll er eine Wohnung, einen Arbeitsplatz und Freunde finden. Integration bedeutet also, dass jemand dazugehört.

Grippewelle durch Corona-Maßnahmen verhindert

Wien - Durch die Corona-Maßnahmen gibt es erstmals seit Jahrzehnten keine Grippefälle in Österreich. Das sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die Schutz-Maßnahmen gegen Corona wirken nämlich auch gegen Grippe-Erreger. An der Grippe kann man schwer erkranken und sogar sterben. Die Grippe wird auch Influenza genannt.

In den vergangenen Jahrzehnten erkrankten jährlich Hunderttausende Menschen in Österreich an der Grippe und mehrere Tausend starben. Anschober erinnert an die bisher schlimmste Grippe-Saison 2016/2017 mit 4.400 Influenza-Toten. Heuer gab es durch die Corona-Maßnahmen keinen einzigen Influenza-Fall.

Semesterferien in Wien und Niederösterreich gestartet

Wien/St. Pölten - In Wien und in Niederösterreich haben am Freitag die Semesterferien begonnen. Die übrigen Bundesländer beginnen am 8. Februar beziehungsweise am 15. Februar mit den Semesterferien. Die Semesterferien dauern eine Woche. Die Schulnachrichten über die Leistungen der Schüler bekommen die meisten Schüler diesmal an den ersten 2 Tagen im neuen Semester nach den Ferien. Wegen der Gefahr von Corona sollen nicht alle Schüler gleichzeitig ihre Noten abholen.

Nach den Ferien werden viele Schüler wieder abwechselnd in der Schule oder daheim unterrichtet. Die Vorbereitungen für diesen Schicht-Betrieb haben bereits begonnen.

