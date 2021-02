Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Die Arbeitslosigkeit steigt weiter

Wien - Wegen der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter gestiegen. Ende Jänner waren 535.470 Menschen arbeitslos. Das waren um 14.551 mehr als Ende Dezember und 114.769 mehr als im Jänner 2020.

Heuer waren Ende Jänner auch rund 470.000 Personen in Kurzarbeit. Grund für den Anstieg der Arbeitslosigkeit ist der Lockdown. Deshalb ist bisher der Winter-Tourismus ausgefallen und Hotels und Lokale blieben zu.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

2 Ski-Tourengeher starben in Tirol durch eine Lawine

Sellrain - Am Wochenende sind in Tirol 2 Ski-Tourengeher von eine Lawine getötet worden. Laut Polizei lösten die beiden die Lawine am Samstag aus und wurden von dieser mitgerissen und getötet. Die beiden Tourengeher, ein Mann und eine Frau, konnten erst am Sonntag tot geborgen werden.

Angehörige des Mannes meldeten sein Verschwinden am Sonntagnachmittag der Polizei. Außerdem wurde auf einem Parkplatz das eingeschneite Auto der Frau gefunden. Daraufhin startete die Bergrettung eine Suchaktion. Daran beteiligte sich auch ein Notarzt-Hubschrauber.

Erklärung: Lawine

Lawinen bestehen aus Schnee. Wenn der Schnee nicht fest am Berg liegen bleibt, dann kann er in großen Massen abrutschen. Solche großen Schneemassen nennt man Lawinen. Sie können sehr schnell werden und alles mitreißen. Lawinen können sogar Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen sehr gefährlich.

Salzburger Polizei zerschlägt große Drogenbande

Salzburg/Bez. St. Johann im Pongau/Zell am See - Die Polizei in Salzburg hat eine große Bande von Drogenhändlern zerschlagen und mehrere Verdächtige festgenommen. 13 Täter sollen in Österreich Drogen im Wert von insgesamt 3,2 Millionen Euro verkauft haben. Die Bande soll insgesamt 147 Kilo verschiedene Drogen verkauft haben.

Es konnten aber noch nicht alle Bandenmitglieder festgenommen werden. Drei Haupttäter sind noch auf der Flucht. Darunter ist auch der Bandenchef, ein 40-jähriger Bosnier. Nach den flüchtigen Verdächtigen läuft eine internationale Fahndung.

Beim Lotto gibt es am Mittwoch einen Sechsfach-Jackpot

Wien - Beim Lotto in Österreich hat mehrere Runden lang niemand die richtigen 6 Zahlen getippt. Auch beim Fünffach-Jackpot am Sonntag hatte niemand die richtigen Zahlen auf dem Lotto-Schein. Deshalb gibt es bei der Lotto-Ziehung am nächsten Mittwoch einen Sechsfach-Jackpot.

Wer in dieser Runde auf die richtigen 6 Zahlen tippt, kann rund 10 Millionen Euro gewinnen. Laut den Österreichischen Lotterien ist das der 7. Sechsfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte. Lotto-Tipps kann man noch bis Mittwoch um 18:30 Uhr abgeben.

Erklärung: Jackpot

Wenn beim Lotto niemand die richtigen Zahlen auf dem Lotto-Schein hat, gibt es bei der nächsten Ziehung mehr Geld zu gewinnen. Das nennt man Jackpot.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++