Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Ab 8. Februar öffnen Schulen und Geschäfte wieder

Wien - Die Regierung von Österreich hat sich am Montag entschlossen, die Lockdown-Maßnahmen zu lockern. So bieten Schulen ab. 8 Februar nach den Semesterferien wieder Unterricht in den Klassenräumen an. Dafür müssen die Schüler aber ein negatives Testergebnis auf Corona herzeigen. Nur Schüler, die sich testen lassen, können am Schul-Unterricht teilnehmen. Verweigert man die Tests, muss man weiter von daheim am Unterricht teilnehmen.

Volksschüler haben an 5 Tagen in der Schule Unterricht. Ältere Schüler haben einen Schichtbetrieb. Für die oberen Schulstufen gibt es eine Pflicht für FFP2-Masken, Kindergärten wechseln wieder in den Normalbetrieb.

Der Handel öffnet ebenfalls ab 8. Februar. Bedingung dafür ist, dass Schutzmaßnahmen eingehalten werden. So dürfen zum Beispiel nur wenige Kunden gleichzeitig in die Geschäfte. Auch gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Erklärung: FFP2-Masken

FFP2-Masken sind Schutzmasken, die die Luft zum Atmen besonders gut filtern. So kann man keine gesundheits-schädigenden Stoffe einatmen. Diese Masken sollen auch vor Viren schützen.

Putin-Kritiker Alexej Nawalny steht vor einem russischen Gericht

Moskau/Wien - In der russischen Hauptstadt Moskau steht Alexej Nawalny vor Gericht. Er ist ein großer Kritiker von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nawalny drohen bei einer Verurteilung mehr als 3 Jahre Haft.

Im August im vergangenen Jahr überlebte Nawalny einen Gift-Anschlag. Nawalny vermutet die russische Regierung hinter dem Anschlag. Er erholte sich in Deutschland von dem Anschlag. Mitte Jänner kehrte Nawalny zurück nach Russland, wo er sofort von der Polizei verhaftet wurde. Nun wird Nawalny vor Gericht vorgeworfen, dass er sich in Deutschland regelmäßig bei russischen Behörden hätte melden müssen. Unter anderem deswegen soll er nun ins Gefängnis.

In den letzten Tagen kam es in Russland immer wieder zu Demonstrationen. Dabei wurde die Freilassung von Nawalny gefordert.

30 Häuser durch Brände in Australien zerstört

Perth - Laut Berichten hat ein außer Kontrolle geratener Waldbrand in West-Australien bisher 30 Häuser zerstört. Betroffen waren Vororte der Millionenstadt Perth. Noch ist unklar, ob Menschen dabei gestorben sind. Mehr als 300 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Das Feuer zerstörte inzwischen ein großes Stück Land. Durch heiße Winde wurden die Flammen über Nacht weiter angefacht.

In Australien hofft man, dass es nicht wieder zu einer Feuerkatastrophe wie im letzten Jahr kommt. Von August 2019 bis März 2020 hatten Flammen eine gewaltige Landfläche zerstört. Damals starben mehr als 30 Menschen. Laut der Umweltorganisation WWF wurden fast 3 Milliarden Tiere verletzt oder getötet.

Sachertorte ist Österreichs beliebteste Mehlspeise auf Instagram

Wien - Die Sachertorte ist die beliebteste Mehlspeise aus Österreich auf der Foto-Webseite Instagram. Mehr als 230.000 Fotos gibt es dort zur Sachertorte. Dabei wird das deutsche Wort "Sachertorte" in 8 verschiedenen Sprachen gleich verwendet. So wird "Sachertorte" auch auf Englisch und Italienisch verwendet.

Auf Platz 2 der beliebtesten Mehlspeisen aus Österreich auf Instagram ist der Apfelstrudel. Platz 3 belegt der Kaiserschmarrn. Der Kaiserschmarrn wurde zum ersten Mal im Jahr 1854 für Kaiserin Elisabeth zubereitet. Auf Platz 4 und 5 liegen der Krapfen und der Gugelhupf. Der erste Knödel unter den Mehlspeisen landet auf Platz 10. Es ist der Germknödel. Der Marillenknödel ist auf Platz 14.

