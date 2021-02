Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Nach Nawalny-Urteil über 1.400 Festnahmen bei Demonstrationen

Moskau - Am Dienstag ist der Putin-Kritiker Alexej Nawalny zu mehr als 3 Jahren Haft verurteilt. In Russland wird ihm vorgeworfen, sich nicht regelmäßig bei den russischen Behörden gemeldet zu haben als er in Deutschland war. In Deutschland erholte er sich von einem Gift-Anschlag, wofür er die russische Regierung und Präsident Wladimir Putin verantwortlich macht.

Nach der Verurteilung von Alexej Nawalny haben wieder viele Menschen in Russland gegen die Regierung demonstriert. Die Polizei verhaftete am Dienstag mehr als 1.400 Menschen, allein in Moskau wurden mehr als 1.100 Menschen verhaftet. Laut Augenzeugen prügelten die Polizisten mit Gummiknüppeln auf die Demonstranten ein.

Mehr als 1.500 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich haben sich von Dienstag auf Mittwoch 1.520 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. In diesem Zeitraum wurden aber nur 1.393 Menschen wieder gesund. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es 418.283 Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Insgesamt starben in Österreich 7.902 Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben.

Trotzdem werden die Lockdown-Maßnahmen gelockert. Ab 8. Februar werden Schulen und Geschäfte wie zum Beispiel Friseure wieder geöffnet.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Heuer gab es in Österreich kaum Winter-Tourismus

Wien - Der Winter-Tourismus 2020/2021 ist in Österreich wegen dem Corona-Virus fast vollständig ausgefallen. Im Winter 2020/2021 wird es in Österreich insgesamt 10,2 Millionen Übernachtungen geben, schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Im Vergleich zum Vorjahr sind das um rund 83 Prozent Übernachtungen weniger. Im Vergleich zum Rekordwinter 2018/2019 sind es sogar um über 86 Prozent weniger. Damals wurden 72,9 Millionen Übernachtungen gezählt.

Im stärksten Winter-Bundesland Tirol rechnet das Wifo nur mit 3,1 Millionen Nächtigungen. Im Winter davor waren es in Tirol 22,9 Millionen Nächtigungen. In Salzburg werden 1,7 Millionen Nächtigungen erwarten, im Winter zuvor waren es 13,7 Millionen. In Wien werden 0,9 Millionen Nächtigungen erwartet, im Winter davor waren es 5,7 Millionen.

Test-Rakete in Texas bei der Landung explodiert

Austin (Texas) - Am Dienstag ist im US-Bundesstaat Texas eine Rakete auf einem Testgelände explodiert. Die Rakete mit der Bezeichnung Starship SN9 war auf einem Testflug. Es waren keine Menschen an Bord der Rakete. Starship SN9 erreichte eine Flughöhe von 10.000 Metern, dann kehrte sie zur Erde zurück. Erst bei der Landung kam es wegen einem technischen Fehler zu der Explosion.

Bereits im Dezember war die Rakete Starship SN8 nach einem Testflug bei der Landung explodiert. Die Starship-Raketen werden von der Firma SpaceX gebaut. SpaceX gehört Elon Musk, der auch der Besitzer der Elektro-Auto-Firma "Tesla" ist. Laut den Plänen von SpaceX sollen die "Starship"-Raketen einmal Menschen zum Mars und Mond bringen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++