Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Corona-Impfschutz für eine Million Österreicher bis Ostern

Wien - Bis Ostern sollen eine Million Österreicher durch Impfungen voll gegen Corona geschützt sein. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober angekündigt. Dafür sind 2 Millionen Impfungen nötig. Denn für den vollen Impfschutz muss man zweimal geimpft werden.

Anschober glaubt, dass die Impfungen immer schneller gehen werden. "Anfang April werden damit auch alle über 80-Jährigen geimpft sein können", sagte er. Das Corona-Virus ist besonders für alte Menschen gefährlich.

Fast 3.500 Corona-Tote in Altersheimen und Pflegeheimen

Wien - In Österreich sind bis Mittwoch in Altersheimen und Pflegeheimen 3.426 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Das sind 43 Prozent aller Corona-Toten. Aber inzwischen wird die Situation besser, weil immer mehr Heimbewohner gegen das Corona-Virus geimpft werden.

Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober war die Lage in den Altersheimen und Pflegeheimen im Dezember besonders schwierig. Denn damals waren 4.900 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Jetzt sind nur noch 882 Menschen in den Heimen mit dem Virus angesteckt.

Wegen Corona machten Bekleidungs-Geschäfte weniger Umsatz

Wien - Durch die Corona-Krise und die Lockdowns haben die Menschen in Österreich mehr in Supermärkten oder online eingekauft. Dadurch machte der Lebensmittel-Handel im Jahr 2020 um 7 Prozent mehr Umsatz als im Jahr davor. Bei anderen Händlern war das anders.

Bekleidungs-Geschäfte und Schuh-Händler zum Beispiel machten 2020 im Durchschnitt um mehr als ein Fünftel weniger Umsatz als 2019. Das geht aus Daten der Statistik Austria hervor.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.

Ermittler fanden rund 1,4 Tonnen Kokain auf Boot vor Honduras

Tegucigalpa - Im mittelamerikanischen Land Honduras haben Ermittler eine riesige Menge Drogen beschlagnahmt. Auf einem Boot entdeckten sie rund 1,4 Tonnen Kokain. Das Boot stammte aus Kolumbien, wo besonders viele Drogen hergestellt werden. Die Besatzung des Bootes wurde festgenommen.

Drogen-Kartelle versuchen auf verschiedenen Wegen, Drogen wie Kokain in andere Länder zu schmuggeln. Sicherheitskräfte oder Ermittler finden immer wieder größere Drogen-Lieferungen.

Erklärung: Drogen-Kartell

Ein Drogen-Kartell ist eine große Verbrecher-Organisation, die viele Drogen verkauft. Drogen-Kartelle haben oft tausende Mitglieder. Die Drogen-Kartelle in Mexiko gelten als besonders gefährlich und brutal.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++