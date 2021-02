Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Kostenlose Corona-Schnelltests in Apotheken

Wien - Am Montag dürfen Geschäfte und Friseure wieder öffnen. Wer zum Friseur gehen will, braucht aber einen negativen Corona-Test. In Zukunft wird es in Apotheken Gratis-Schnelltests geben. Das hat die Präsidentin der Apotheker-Kammer, Ulrike Mursch-Edlmayr, angekündigt.

Ab Montag gibt es die kostenlosen Schnelltests in den ersten Apotheken. Eine Liste dieser Apotheken gibt es dann auch auf der Internetseite der Apotheker-Kammer. Um den Schnelltest gratis zu bekommen, muss man sich vorher anmelden.

Laut AK brauchen Kinder und Jugendliche mehr Unterstützung

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat die Regierung von Österreich am Freitag dazu aufgefordert, Kinder und Jugendliche mehr zu unterstützen. Die Corona-Maßnahmen wie Distance Learning führen zu Bildungs-Lücken bei den Schulkindern, sagt die Arbeiterkammer. Außerdem bekommen immer mehr Kinder und Jugendliche psychische Problemen. Das führt dazu, dass die Gefahr von Selbstmorden und Ess-Störungen steigt.

Daher fordert die Arbeiterkammer eine Soforthilfe von 200 Euro pro Schulkind zur Familienbeihilfe. Das sind insgesamt 240 Millionen Euro. AK-Präsidentin Renate Anderl sagte, dass uns das unsere Kinder wert sein müssen.

Erklärung: Arbeiterkammer

Die Arbeiterkammer wird abgekürzt auch AK genannt. Die Arbeiterkammer ist eine Organisation, die Arbeitnehmern hilft. Arbeitnehmer nennt man Personen, die in Firmen arbeiten. Die Arbeiterkammer hilft aber auch Konsumenten. Konsumenten sind alle Menschen, die etwas kaufen.

Erklärung: Distance Learning

Distance Learning ist Englisch. Das bedeutet, dass Schüler zu Hause unterrichtet werden.

Im ersten Corona-Jahr waren die Österreicher sehr sparsam

Wien - Durch die Corona-Krise haben die Menschen in Österreich 2020 viel weniger Geld ausgegeben als sonst und damit mehr gespart. Die Spar-Quote hat sich praktisch verdoppelt. Die Österreicher haben insgesamt mehrere Milliarden Euro zusätzlich gespart.

Wirtschafts-Experten erwarten nicht, dass die Menschen das ersparte Geld schnell wieder ausgeben werden. Stattdessen wird ein normales Einkaufs-Verhalten erwartet. Zumindest so normal, wie es die Corona-Maßnahmen wie zum Beispiel Maskenpflicht und Testpflicht zulassen.

Britische Brauereien müssen fast 50 Millionen Liter Bier vernichten

London - Wegen des Corona-Lockdowns sind in Großbritannien alle Lokale geschlossen und die Briten trinken deutlich weniger Bier als sonst. Das nicht verkaufte Bier aus Fässern muss nun vernichtet werden, insgesamt sind das fast 50 Millionen Liter. Das entspricht rund 495.000 Badewannen voll Bier.

Fassbier hat ein Ablaufdatum. Wird es bis dahin nicht getrunken, müssen es die Brauereien in Großbritannien zurücknehmen und entsorgen. Das heißt, sie müssen es vernichten.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

