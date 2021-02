Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Geschäfte und Friseure sperren wieder auf

Wien - Nach 6 Wochen Lockdown haben am Montag die Geschäfte wieder aufgesperrt. Auch Friseure durften am Montag wieder öffnen. Es gelten aber strenge Corona-Regeln. In Geschäften und beim Friseur müssen Angestellte und Kunden eine FFP2-Maske tragen.

Außerdem muss man 2 Meter Abstand zueinanderhalten. In allen Geschäften muss jeder Kunde 20 Quadratmeter Platz haben. Das heißt, es dürfen nur wenige Menschen gleichzeitig im Geschäft sein. Wenn man zum Friseur gehen will, braucht man einen negativen Corona-Test. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Erklärung: FFP2-Masken

FFP2-Masken sind Schutzmasken, die die Luft zum Atmen besonders gut filtern. So kann man keine gesundheits-schädigenden Stoffe einatmen. Diese Masken sollen auch vor Viren schützen.

Schüler können nach langer Zeit wieder in die Schule

Wien - In Wien und Niederösterreich hat am Montag nach den Semesterferien wieder die Schule begonnen. Für viele Schüler war es nach langer Zeit das erste Mal, dass sie wieder in die Schule gehen konnten. Davor gab es nämlich wegen der Corona-Pandemie für die meisten Schüler nur Fern-Unterricht zuhause mit dem Computer. Damit die Schüler jetzt wieder in die Schule können, müssen sie aber dort einen Corona-Test machen. Die Lehrer zeigen den Schülern, wie man das macht.

An den Volksschulen haben Schüler mit einem negativen Corona-Test die ganze Woche Unterricht in der Schule. An den anderen Schulen werden die Klassen in 2 Gruppen geteilt. Die erste Gruppe hat am Montag und Dienstag Unterricht in der Schule. Die zweite Gruppe geht dann am Mittwoch und Donnerstag in die Schule.

Bisher 19 Tote durch Gletscherbruch in Indien

Lucknow - Am Sonntag ist im Himalaya in Indien ein riesiger Gletscher abgebrochen und in einen Fluss gestürzt. Dadurch wurde eine Flut ausgelöst, bei der mindestens 19 Menschen starben. Am Montag-Nachmittag wurden noch mehr als 180 Menschen vermisst. Es wird weiter nach Überlebenden gesucht, 25 konnten bereits gerettet werden.

Durch den Gletscher-Bruch wurden auch Vieh und Bäume weggeschwemmt. Außerdem wurden 2 Elektrizitätswerke beschädigt. Die meisten der Toten und Vermissten sind Mitarbeiter der Elektrizitätswerke.

Erklärung: Himalaya

Der Himalaya ist das höchste Gebirge der Welt. Es liegt in Asien zwischen Indien und China. Hier gibt es mehrere Berge, die mehr als 8.000 Meter hoch sind. Dabei ist auch der höchste Berg der Erde: Der Mount Everest.

Erklärung: Gletscher

Ein Gletscher ist eine große Masse von Eis und entsteht in hohen Bergen. Gletscher bilden sich aus Schnee, der im Sommer liegen bleibt. Die unteren Schichten werden vom darüberliegenden Schnee zusammengedrückt. So verdichten sich die Schnee-Schichten zu Eis.

Tampa Bay Buccaneers gewannen Super Bowl mit 31:9

Tampa (Florida) - Am Sonntag fand in den USA der Super Bowl statt. Der Super Bowl ist das Finale der Meisterschaft im American Football. Das ist das größte sportliche Ereignis des Jahres in den USA. Im Finale spielte die Mannschaft Tampa Bay Buccaneers gegen die Mannschaft Kansas City Chiefs. Tampa Bay gewann mit 31:9. Die Liga des American Football in den USA heißt National Football League (NFL).

Der Football-Spieler Tom Brady von Tampa Bay hat damit den Super Bowl bereits zum 7. Mal gewonnen. Vor Tampa Bay hat Brady für die Mannschaft New England Patriots gespielt. Mit den Patriots gewann er 6 Mal den Super Bowl.

Erklärung: American Football

Die Sport-Art American Football ist in den USA sehr beliebt. 2 Mannschaften spielen auf einem Feld gegeneinander. Jede Mannschaft muss ihren Bereich verteidigen. Die andere Mannschaft muss versuchen, einen Ei-förmigen Ball im Feld weit nach vorne zu bringen.

Die Spieler können den Ball schießen oder auch selbst nach vorne tragen. Dabei darf man den Gegen-Spieler auch festhalten und umschmeißen. In Europa gibt es ein ähnliches Spiel. Es heißt Rugby.

