Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Tirol wird ab Freitag für 10 Tage mit Testpflicht belegt

Wien - In Tirol hat es zuletzt viele Fälle von der südafrikanischen Corona-Variante gegeben. Deshalb gibt es jetzt eine neue Maßnahme. Wer Tirol ab Freitag verlassen will, braucht einen negativen Corona-Test. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Osttirol ist davon nicht betroffen. Auch Kinder brauchen keinen negativen Test. Die Maßnahme gilt vorerst für 10 Tage. Das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag bekannt.

Mit der Maßnahme will man verhindern, dass sich die Virus-Variante in ganz Österreich ausbreitet. Die Polizei wird die Tests an den Tiroler Grenzen kontrollieren.

Die Arbeitslosigkeit ist leicht gesunken

Wien - Durch das Ende des Corona-Lockdowns ist die Arbeitslosigkeit in Österreich leicht gesunken. Derzeit sind 525.992 Menschen arbeitslos. Das sind um rund 4.500 weniger als in der Vorwoche. Das hat das Arbeitsministerium am Dienstag bekanntgegeben.

Auch die Kurzarbeit ist leicht zurückgegangen. Derzeit sind rund 450.000 Menschen in Kurzarbeit, um rund 9.000 weniger als in der Vorwoche. Österreich ist aber weiterhin in einer Rezession. Die Wirtschaft ist im Vergleich zur gleichen Zeit im Vorjahr um rund 14 Prozent geschrumpft.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Erklärung: Wirtschafts-Wachstum und Rezession

Wenn die Wirtschaft wächst, nennt man das Wirtschafts-Wachstum. Die Wirtschaft wächst, wenn mehr Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es für die Menschen mehr Arbeitsplätze.

Bei einer Rezession ist es umgekehrt. Die Wirtschaft schrumpft, weil weniger Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es auch mehr Arbeitslose, weil viele Menschen ihren Job verlieren.

Deutsche Autofahrer nachts auf Autobahnen eingeschneit

Berlin - Ein extremes Winterwetter hat in Deutschland am 3. Tag in Folge für ein Schnee-Chaos gesorgt. Fahrzeuge konnten zum Teil nicht mehr fahren. Auf der Autobahn A2 bei Bielefeld verbrachten Fahrer und Mitfahrende die ganze Nacht in ihren Autos auf der Straße. Sie mussten bei Kälte zum Teil mehr als 16 Stunden lang in ihren Autos warten. Die Autobahn wurde zeitweise gesperrt. Es bildeten sich über 70 Kilometer Stau.

Auch auf anderen Autobahnen gab es ein Verkehrs-Chaos. Bei der Deutschen Bahn kam es zu Verspätungen und Zug-Ausfällen. Am Flughafen Dortmund wurde der Flug-Betrieb eingestellt.

2020 wurden um 41 Millionen mehr Pakete versendet als 2019

Wien - Die Zahl der versendeten Pakete ist in Österreich im Jahr 2020 stark angestiegen. Insgesamt wurden um rund 41 Millionen Pakete mehr verschickt. Der starke Anstieg entstand vor allem durch das Weihnachts-Geschäft. Die Zahl der versendeten Pakete von Firmen an Privat-Kunden stieg 2020 um ein Drittel. Zwischen den Firmen wurden hingegen weniger Pakete versendet.

Den stärksten Anstieg gab es bei den Rücksendungen. Fast ein Viertel der Pakete wurde zurückgeschickt. Es wird geschätzt, dass heuer nicht so viele Pakete verschickt werden, sofern es keinen weiteren Lockdown gibt.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++