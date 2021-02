Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Bericht nach Terror-Anschlag von Wien zeigt Mängel bei Behörden

Wien - Anfang November hat ein Terrorist in Wien 4 Menschen erschossen. Nach der Tat hat die Regierung eine Kommission damit beauftragt, den Vorfall zu untersuchen. Geleitet wurde die Kommission von Ingeborg Zerbes. Am Mittwoch hat die Untersuchungs-Kommission ihren Bericht vorgelegt. Darin werden vor allem Mängel beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gezeigt. Dieses Amt wird auch BVT genannt.

Zum Beispiel wurde das Risiko von sogenannten Gefährdern vom BVT falsch beurteilt. Gefährder sind religiöse Extremisten, die genau beobachtet werden. Denn man traut ihnen einen Terror-Anschlag zu. Auch der Austausch von Informationen zwischen den einzelnen Behörden soll schlecht geklappt haben.

Seit Mittwoch gelten strengere Gesetze für Einreise nach Österreich

Wien - Seit Mittwoch gilt eine verschärfte Einreise-Verordnung. Einreisende nach Österreich müssen nun auch einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Test darf nicht älter als 3 Tage alt sein. Hat man keinen Test, muss dieser innerhalb von 24 Stunden nachgemacht werden. Jeder Einreisende muss sich auch im Internet registrieren. Auch mit einem negativen Test muss man für 10 Tage in Quarantäne. Hat man nach 5 Tagen einen neuen negativen Test, darf man die Quarantäne verlassen.

Auch Menschen, die nur zum Arbeiten nach Österreich kommen, müssen sich nun einmal pro Woche registrieren. Ihr Corona-Test darf allerdings 7 Tage alt sein.

Erklärung: Quarantäne

Quarantäne bedeutet, dass man nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen darf. Man wird von allen anderen Menschen getrennt. Das passiert, wenn man eine schwere und ansteckende Krankheit hat oder wenn vermutet wird, dass man sie hat. Mit der Quarantäne will man verhindern, dass andere Menschen angesteckt werden.

Wien stellt mehr Betten in Not-Unterkünften zur Verfügung

Wien - In Österreich wird es in den nächsten Tagen sehr kalt. Für viele Menschen, die keine Wohnung haben und auf der Straße leben, ist das sehr gefährlich. Sie könnten erfrieren. Die Stadt Wien stellt daher 25 Betten mehr in sogenannten Not-Unterkünften zur Verfügung. Damit können insgesamt über 900 Obdachlose einen warmen Platz in der kalten Jahreszeit finden.

Schon bisher haben viele Menschen heuer die Not-Unterkünfte gebraucht. Mit den zusätzlichen Betten sorgt man dafür, dass möglichst alle Bedürftigen sicher einen Schlafplatz finden.

Thiem gewann 2. Runde bei den Australian Open

Melbourne - Am Mittwoch hat Österreichs bester Tennis-Spieler Dominic Thiem sein Match in der 2. Runde bei den Australian Open gewonnen. Thiem gewann gegen den Deutschen Dominik Koepfer 3 Sätze und damit das Match. Das Match dauerte nur 1:39 Stunden. Damit kann Thiem bis zu seinem nächsten Spiel am Freitag Kräfte sparen. Thiem gilt bei dem ersten Grand Slam-Turnier des Jahres in der australischen Stadt Melbourne als einer der Favoriten.

Erklärung: Australian Open

Die Australian Open sind eines der 4 größten Tennis-Turniere der Welt. Dieser vier Turniere werden auch Grand Slam-Turniere genannt. Die besten 128 Spieler der Welt nehmen daran teil. Um das Turnier zu gewinnen, muss man 7 Spiele hintereinander gewinnen.

Jeder Österreicher gibt 72 Euro für Valentinstags-Geschenke aus

Wien - Am 14. Februar ist wie jedes Jahr Valentinstag. Er wird auch Tag der Liebenden genannt. An diesem Tag schenkt man seinen Partnern jedes Jahr Blumen oder andere kleine Geschenke. Heuer werden die Österreicher im Durchschnitt 72 Euro für Valentinstags-Geschenke ausgeben. Das sind um 12 Euro mehr als im Vorjahr und ein neuer Rekord. Das hat eine Umfrage herausgefunden.

Die beliebtesten Geschenke sind wie immer Blumen und Schokolade. Auch Gutscheine oder Kosmetikprodukte werden gerne verschenkt.

