Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Kontrollen bei Ausreise aus Tirol

Innsbruck - Bei der Ausreise aus dem Bundesland Tirol gibt es seit Freitag Kontrollen. In dem Bundesland breitet sich die südafrikanische Art des Corona-Virus aus. Deswegen muss man bei der Ausreise in ein anderes Bundesland einen negativen Corona-Test vorlegen.

Die Kontrollen wird es für die nächsten 10 Tage geben. Am ersten Tag gab es keine Probleme bei den Kontrollen. Die meisten Autofahrer hatten schon einen negativen Corona-Test dabei.

Dominic Thiem steht bei den Australian Open im Achtelfinale

Melbourne - Österreichs bester Tennis-Spieler Dominic Thiem ist bei den Australian Open in der Stadt Melbourne in das Achtelfinale eingezogen. Thiem feierte am Freitag in der 3. Runde von dem Tennis-Turnier gegen Nick Kyrgios einen knappen Sieg mit 4:6,4:6,6:3,6:4,6:4. Thiem trifft nun am Sonntag auf den Bulgaren Grigor Dimitrow.

Kyrigios ist Australier. Die Zuschauer feuerten ihn kräftig an. Bei dem Tennis-Spiel waren 7.000 Zuschauer dabei. Das ist ungewöhnlich. Wegen des Corona-Virus haben Spiele in den vergangenen Monaten ohne Zuschauer stattgefunden.

Erklärung: Australian Open

Die Australian Open sind eines der 4 größten Tennis-Turniere der Welt. Sie finden jedes Jahr im Jänner in der Stadt Melbourne in Australien statt. Die besten 128 Spieler der Welt nehmen daran teil. Um das Turnier zu gewinnen, muss man 7 Spiele hintereinander gewinnen. Wer ein Spiel verliert, ist ausgeschieden.

Jazz-Legende Chick Corea starb im Alter von 79 Jahren

New York - Der US-Jazzpianist Chick Corea ist am Dienstag mit 79 Jahren an der Krankheit Krebs gestorben. Chick Corea wurde mit dem Namen Armando Anthony Corea geboren und galt als einer der bedeutendsten Musiker im Rockjazz. Er gewann in seiner Karriere 23 Grammys. Die Grammys sind einer der wichtigsten Musikpreise der Welt und werden einmal im Jahr verliehen.

Corea spielte in seiner Karriere mit vielen berühmten Musikern. Zum Beispiel mit Stan Getz, Dizzy Gillespie oder auch Miles Davis.

Am Wochenende bleibt es eisig

Wien - In der Nacht auf Freitag ist St. Jakob im Defereggental in Tirol der kälteste Ort Österreichs gewesen. Dort war es minus 21,4 Grad kalt. Auch am Wochenende wird es in Österreich sehr kalt bleiben.

Am Samstag ist es in fast ganz Österreich sonnig, aber frostig. In Gebirgstälern kann es in der Früh bis zu minus 20 Grad kalt sein. Auch am Sonntag hat es in der Früh überall Minusgrade. Tagsüber scheint am Sonntag in ganz Österreich die Sonne und teilweise kann es bis zu 4 Grad warm werden. In der Nacht wird es aber wieder sehr frostig.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++