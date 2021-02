Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Protest Österreichs gegen deutsche Grenzkontrollen

Wien - Am Sonntag hat Deutschland wegen der Mutationen des Corona-Virus strenge Grenzkontrollen zu Tirol eingeführt. Es dürfen nur noch Deutsche und wenige andere von Tirol nach Deutschland einreisen. Außerdem brauchen alle Einreisenden einen negativen Corona-Test. Österreich hat nun gegen diese strengen Kontrollen protestiert.

Österreich nennt die deutschen Maßnahmen extrem streng und unverhältnismäßig. Außerdem fürchtet Österreich, dass dadurch die Wirtschaft behindert wird. Deutschland verteidigt die Kontrollen und sagt, dass sie leider notwendig wären.

Schulbeginn mit Corona-Selbsttests nach Semesterferien

Wien - Am Montag sind in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und dem Burgenland die Semesterferien zu Ende gegangen. In Wien und Niederösterreich ist es schon die 2. Schulwoche nach den Ferien.

Der Unterricht findet nun großteils wieder in der Schule statt. Es gibt aber strengere Corona-Regeln. Es gibt jetzt Corona-Tests für Schüler, damit sie wieder in den Klassenzimmern unterrichtet werden können. Am Montag wurden 700.000 Corona-Selbsttests durchgeführt. Wer sich nicht testet, muss im Distance Learning bleiben.

Erklärung: Distance Learning

Distance Learning ist Englisch. Das bedeutet, dass Schüler zu Hause unterrichtet werden.

Kostenlose Corona-Selbsttests in Apotheken ab März

Wien - In Österreich sollen ab 1. März gratis Corona-Selbsttests für Zuhause in Apotheken erhältlich sein. Pro Person bekommt man dann 5 Stück pro Monat. Die Tests für zu Hause sind nur für die Eigenkontrolle und zur eigenen Sicherheit gedacht. Sie gelten zum Beispiel nicht, wenn man zum Friseur gehen will. Dafür braucht man einen Test bei einer Test-Station oder bei einer Apotheke.

In ganz Österreich gibt es derzeit mehr als 500 Test-Stationen. Zusätzlich bieten mehr als 800 Apotheken gratis Corona-Tests an.

Prinz Harry und Meghan erwarten ihr 2. Kind

London - Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan werden wieder Eltern. Sie erwarten ihr 2. Kind, teilten sie am Sonntag mit. Wann das Baby auf die Welt kommen wird und ob es ein Mädchen oder ein Bub ist, war noch nicht bekannt. Harry und Meghan haben bereits einen Sohn. Archie wird im Mai 2 Jahre alt.

Prinz Harry, seine Frau Meghan und ihr kleiner Sohn Archie gehören zur britischen Königsfamilie. Sie zogen sich vor etwa einem Jahr aus den offiziellen Aufgaben zurück. Sie nennen sich auch nicht mehr Königliche Hoheit.

