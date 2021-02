Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Zahl der Arbeitslosen in Österreich auf 450.000 gesunken

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Vergleich zur vorigen Woche um 7.500 auf 450.000 Arbeitslose gesunken. Dafür ist die Zahl der Menschen in Schulungen um 1.500 auf 70.000 gestiegen. Angestiegen ist auch die Zahl der Menschen in Kurzarbeit um 15.000 auf 465.000.

Außerdem ist die Wirtschaft im Vergleich zur gleichen Zeit im Vorjahr um rund 13 Prozent geschrumpft. Das ergaben Berechnungen des Wirtschafts-Forschungs-Instituts (Wifo). Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP sagte, dass er auf bessere Zahlen in der kommenden Woche hofft.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Erklärung: Wifo

Wifo ist die Abkürzung von Wirtschafts-Forschungs-Institut. Das Wifo berechnet Daten der Wirtschaft und beschäftigt sich damit, wie es der Wirtschaft in Zukunft gehen wird.

Süden von USA schwer von Wintersturm getroffen

Houston (Texas) - In den USA hat ein starker Wintersturm in der Nacht auf Dienstag zu Stromausfällen in mehr als 4,5 Millionen Haushalten geführt. In 7 Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen. Der südliche Bundesstaat Texas war am stärksten von dem Wintersturm betroffen, dort hatten mehr als 4 Millionen Haushalte keinen Strom mehr.

In Texas ist sogar die Nationalgarde im Einsatz, um frierende Menschen aus ihren Häusern in eines von 135 Wärmezentren zu bringen. Dafür sollen unter anderem rund 3.300 Polizisten und fast 600 Angehörige von militärischen Einheiten im Einsatz sein.

Erklärung: Notstand

Ein Notstand wird in einem Land dann ausgerufen, wenn eine Naturkatastrophe oder ein Krieg ausbricht. Auch wenn Unruhen ausbrechen, kann der Notstand ausgerufen werden. Beim Notstand hat die Polizei mehr Rechte. Man kann dann auch das Militär einsetzen, um für Ordnung oder zu sorgen.

Riesengroßes Fastentuch von Erwin Wurm im Wiener Stephansdom

Wien - Ein ungewohnter Anblick bietet sich im Moment den Besuchern im Wiener Stephansdom. Vor dem Hochaltar hängt ein riesengroßes Kleidungsstück, und zwar ein lila Pullover. Das Werk stammt von dem Künstler Erwin Wurm und wird bis zum Karsamstag am 3. April dort hängen.

Dompfarrer Toni Faber sieht in dem Kleidungs-Stück auch eine Botschaft für die aktuelle Corona-Pandemie. "Zieht Euch warm an. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten", sagte Faber dazu. Künstler Wurm meinte: "Auch ein Pullover umhüllt uns, wärmt uns und ist ein Symbol für Schutz und Geborgenheit."

90 Jahre alter Baum in der Nacht in Wien umgesiedelt

Wien - Vor dem Wiener Rathaus wird gerade eine U-Bahnstation ausgebaut. Darum sollte auch ein rund 90 Jahre alter Baum gefällt werden. Doch dagegen wehrten sich Naturschützer mit Erfolg. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Baum in einer aufwändigen Aktion umgesiedelt.

Bei starkem Schneefall wurde der Baum ausgegraben und von einem Kran auf einen Lkw gehoben. Dann wurde der Baum vor den Justizpalast in Wien gebracht, wo er wieder eingepflanzt wurde. Die Kosten für die Umsiedelung tragen die Wiener Linien. Die Wiener Linien sind die öffentlichen Verkehrsbetriebe der Stadt Wien.

