Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Viele Einwohner in Ischgl haben noch immer Antikörper gegen Corona

Innsbruck/Ischgl - Im Tiroler Ort Ischgl hat sich im letzten April das Coronavirus stark ausgebreitet. Das stellte man damals bei einer Studie fest, bei der die Einwohner auf Antikörper gegen das Virus getestet wurden. Im November wurde wieder eine solche Testung durchgeführt. Man wollte sehen, wie viele Menschen nach einem halben Jahr noch immer Antikörper haben.

Das Ergebnis ist jetzt da und erfreulich. 90 Prozent der Menschen, die damals Antikörper hatten, haben auch jetzt noch immer Antikörper. Sie sind damit vermutlich besser vor einer erneuten Corona-Erkrankung geschützt.

Erklärung: Antikörper

Wenn ein Mensch mit Krankheits-Erregern in Kontakt kommt, kämpft der Körper dagegen an. Das Immunsystem bildet dann Antikörper, um die Krankheit zu besiegen. Diese Antikörper bleiben auch nach der überstandenen Krankheit für einige Zeit bestehen und können vor einer erneuten Erkrankung schützen.

Am Donnerstag war das A1-Internet in ganz Österreich gestört.

Wien - Am Donnerstag hat es in ganz Österreich Störungen beim Internet von Anbieter A1 gegeben. Mehr als eine Stunde lang konnten Kunden zum Beispiel das WLAN nicht benutzen. Das war besonders für Personen, die wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiten, ein Problem.

Die Störungen wurden durch einen sogenannten Hacker-Angriff von Kriminellen verursacht. Mittlerweile konnte A1 das Problem lösen und das Internet funktioniert wieder.

Häuser und Wohnungen wurden deutlich teurer

Wien - Die Corona-Krise hat der Wirtschaft in Österreich sehr geschadet. Trotzdem sind im Jahr 2020 die Preise für Häuser und Wohnungen stark gestiegen. Häuser wurden durchschnittlich um 11,6 Prozent teurer, Eigentums-Wohnungen verteuerten sich um 7,4 Prozent.

Auch Miet-Wohnungen wurden teurer. Im Durchschnitt stiegen die Mieten in Österreich um 5 Prozent. Die Mieten stiegen in fast allen Bundesländern. Nur im Burgenland sanken die Mieten.

Im Vorjahr hatten die Wiener Linien 40 Prozent weniger Fahrgäste

Wien - In Wien haben im Jahr 2020 viel weniger Fahrgäste öffentlich Verkehrsmittel benutzt als im Jahr davor. Die Wiener Linien beförderten rund 40 Prozent weniger Fahrgäste als im Jahr 2019. Grund dafür waren die Lockdowns. Dadurch verloren die Wiener Linien 2020 rund 110 Millionen Euro an Einnahmen.

Der Anteil von U-Bahn, Straßenbahn und Bus am Verkehr in Wien ging stark zurück. Es wurde aber nicht mehr mit dem Auto gefahren als im Jahr 2019. Stattdessen waren mehr Fußgänger und Radfahrer unterwegs.

