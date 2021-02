Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Lokale dürfen vielleicht schon vor Ostern öffnen

Wien - Vielleicht dürfen die Lokale in Österreich schon im März öffnen und nicht erst um Ostern herum. Es hängt aber davon ab, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag erklärt.

Am 1. März will die Regierung noch einmal mit Experten und den Bundesländern darüber beraten. Die frühere Öffnung der Lokale könnte möglich werden, weil die Vertreter der Wirte nicht mehr gegen sogenannte Eintritts-Tests sind. Die gibt es schon jetzt in anderen Branchen. Wer zum Beispiel zum Friseur gehen will, braucht einen negativen Corona-Test.

Wiedereintritt der USA in Pariser Klimaschutz-Abkommen

Washington - Am Freitag sind die USA offiziell wieder dem Pariser Klimaschutz-Abkommen beigetreten. Das hat der neue US-Präsident Joe Biden bereits an seinem ersten Arbeitstag am 20. Jänner eingeleitet. Unter seinem Vorgänger Donald Trump waren die USA im November 2019 aus dem Abkommen ausgetreten.

Biden hatte die Rückkehr zum Klima-Abkommen zu einer seiner wichtigsten Aufgaben erklärt. Weiters hat Biden vor, die USA zur einer führenden Nation im Kampf gegen die Erd-Erwärmung zu machen.

Erklärung: Pariser Klimaschutz-Abkommen

Das Pariser Klimaschutz-Abkommen ist eine weltweite Vereinbarung von 195 Ländern zum Schutz des Klimas und gegen die Erd-Erwärmung. Das Abkommen wurde von den Vertretern der Länder in Paris unterschrieben.

Der NASA-Rover ist auf dem Mars gelandet

Washington - Der Rover "Perseverance" der US-Raumfahrt-Behörde NASA ist am Donnerstag auf dem Mars gelandet. Schon wenige Minuten nach der Landung schickte "Perseverance" erste Fotos vom Mars.

Die NASA-Mission zum Mars war im Juli 2020 gestartet worden. Der Rover ist ein ferngesteuertes Fahrzeug, das den Mars erkunden soll. Er wiegt rund 1.000 Kilo und ist so groß wie ein Kleinwagen. Er hat wissenschaftliche Instrumente, Kameras und sogar einen kleinen Hubschrauber an Bord.

Londons Kanalisation von riesigem Fettberg befreit

London - In London in England wurde ein riesiger Fettberg aus der Kanalisation entfernt. Die Aktion dauerte 2 Wochen und erforderte viel Mühe. Der Fettberg bestand aus Fetten, Feuchttüchern und Windeln und wog so viel wie ein kleines Haus.

Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen Fett und Öl im Mistkübel zu entsorgen und nicht mehr in der Toilette herunterzuspülen. London hat seit mehreren Jahren immer wieder mit Verstopfungen in der Kanalisation zu kämpfen. Voriges Jahr wurde ein Fettberg so groß wie ein Elefant entfernt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++