Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Bundeskanzler Kurz will Corona-Pass in Europa

Brüssel/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz will einen "Grünen Corona-Pass" in Europa einführen. Diesen Pass sollen alle bekommen, die gegen Corona geimpft oder negativ getestet sind. Auch alle von Corona Genesenen sollen diesen Pass bekommen. Er soll in der ganzen EU gelten und freies Reisen ermöglichen.

Wenn sich die Länder der EU nicht darauf einigen können, dann will Kurz diesen Pass in Österreich allein einführen. Wer diesen Corona-Pass hat, soll dann zum Beispiel in Lokale und Veranstaltungen gehen dürfen. Die Oppositions-Parteien SPÖ und FPÖ kritisierten den Plan von Kurz.

Lokale und Hotels stellten Sicherheitskonzepte vor

Wien - Seit Monaten müssen verschiedene Unternehmen mit großen Einschränkungen leben. Lokale, Theater, Hotels oder Kinos sind wegen der Maßnahmen gegen das Corona-Virus geschlossen. Nun wollen sie wieder aufsperren und machen Druck auf die Politik.

Am Donnerstag haben diese Unternehmen in einer Online-Veranstaltung verschiedene Sicherheitskonzepte vorgestellt. Durch Zugang nur für Getestete, Abstände oder Maskenpflicht wollen sie auch während der Pandemie Kunden empfangen. Die Regierung wird nächste Woche gemeinsam mit Experten beraten, wann die Unternehmen öffnen dürfen.

Durch Corona wird öfter zu Fuß gegangen und Rad gefahren

Wien - Laut einer Umfrage im Auftrag des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) wird seit der Corona-Krise mehr zu Fuß gegangen und mit dem Rad gefahren. Von 1.000 Befragten gaben 43 Prozent an, seit der Corona-Krise häufiger zu gehen, 26 Prozent nutzen nun öfter das Rad.

Laut VCÖ könnte die Zahl der Fußgänger und Radfahrer noch höher sein. Aber der öffentliche Raum wird zu sehr auf die Bedürfnisse von Autofahrern angepasst. Daher haben Fußgänger und Radfahrer weniger Platz. Mehr als ein Drittel aller Gehwege in Wien sind schmaler als die vorgesehenen 2 Meter. Radwege fehlen oft komplett.

Mann in Deutschland suchte 3 Wochen nach seinem Auto

Wien - In Deutschland hat ein Mann aus Niedersachsen sein Auto in Osnabrück in einem Parkhaus abgestellt. Der 62 Jahre alte Mann brauchte am 3. Februar das Parkhaus wegen eines Termins. Hinterher konnte er sich dann aber nicht mehr erinnern, wo das Parkhaus war.

In den vergangenen 3 Wochen suchten er und seine Tochter in vielen Parkhäusern in Osnabrück nach dem Auto. Am Mittwoch führte eine Suche mit Hilfe der Medien zum Erfolg. Ein netter Bürger ging den Informationen nach und fand das Auto. Er meldete sich bei der Polizei. Das Auto wurde in der Garage eines Hotels gefunden.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++