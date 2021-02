Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

EU denkt über Pass für Geimpfte und Getestete nach

Brüssel/Wien - Die EU diskutiert über die Einführung eines sogenannten Grünen Passes. Diesen Pass sollen alle bekommen, die bereits geimpft wurden. Auch wenn man sich testen lässt oder das Corona-Virus schon hatte, soll man ihn bekommen.

Dadurch sollen viele Menschen wieder mit weniger strengen Maßnahmen leben können. Bei ihnen ist es ja unwahrscheinlicher, dass sie andere infizieren. Einige EU-Staaten unterstützen diesen Grünen Pass. Österreich will ihn aber auch einführen, wenn sich die EU doch dagegen entschließt.

2.093 Corona-Neu-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich hat es wieder mehr als 2.000 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Innerhalb von 24 Stunden steckten sich bis Freitag am Vormittag 2.093 Menschen neu an. Am Donnerstag waren es noch 2.391 Neu-Ansteckungen. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober erklärt.

In den Spitälern liegen 258 Corona-Patienten auf Intensiv-Stationen. Das sind um 7 mehr als am Vortag. 22 Menschen starben in den letzten 24 Stunden an oder mit dem Corona-Virus. Bisher starben in Österreich 8.515 Menschen mit einer Corona-Infektion.

An Österreichs Schulen beginnen ab Montag Extra-Förderstunden

Wien - In Österreich beginnt ab Montag der Förderunterricht zum Aufholen von Lern-Rückständen aus dem Distance Learning. Durch Corona konnten die Schulen keinen normalen Unterricht abhalten. Daher wurde das Distance Learning eingeführt, damit die Schüler den Schulstoff von zu Hause lernen können. Viele Schüler sind nun aber mit dem Schulstoff hinterher und brauchen mehr Hilfe.

Damit diese Schüler diese Hilfe bekommen, gibt es ab Montag den Extra-Förderunterricht. Pro Klasse soll es 2 zusätzliche Förder-Stunden geben. Wie genau diese genutzt werden, bleibt den Schulen überlassen. Für Schüler, die diesen Förderunterricht laut ihren Lehrern brauchen, ist die Teilnahme verpflichtend.

10 Prozent der Förderstunden sind für Schüler reserviert, die nicht gut genug Deutsch können, um normal benotet zu werden. Laut Statistik Austria macht das 3,5 Prozent aller Schüler aus, an den Volksschulen 8,5 Prozent. Die aktuellsten Daten dazu stammen aus den Jahren 2018/2019.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.

Wegen Corona fand der Winterurlaub heuer nicht statt

Wien - Durch Corona hat der Winterurlaub in der Saison 2020/2021 nicht stattgefunden. Aufgrund der Infektions-Lage wurden alle Hotels und Pensionen behördlich geschlossen. Ausnahmen gab es nur für Dienstreisen und Kuraufenthalten im Lockdown.

Laut Statistik Austria gab es heuer dadurch um 92,3 Prozent weniger Nächtigungen als im Vorjahreszeitraum. Zwischen November 2020 und Jänner 2021 gab es also um 31,39 Millionen Übernachtungen weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der Urlaubsgäste sank um 94,8 Prozent auf rund 520.000.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++