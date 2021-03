Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Ex-Präsident Trump wird keine eigene Partei gründen

Orlando - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist zum ersten Mal wieder auf einer Veranstaltung aufgetreten. Bei seiner Rede dort sagte er, dass er keine eigene Partei gründen wird. Trump gehört zur Partei der Republikaner. Er hat aber nicht ausgeschlossen, dass er bei der nächsten US-Präsidentschafts-Wahl wieder antreten wird. Viele von den Republikaner wollen das auch.

Trump kritisierte in seiner Rede auch den neuen US-Präsidenten Joe Biden. Außerdem spricht Trump immer noch von Wahl-Betrug und sagt, dass eigentlich er die Wahl 2020 gewonnen hat.

Die 78. Golden Globes wurden in den USA vergeben

Hollywood - Am Wochenende sind in den USA zum 78. Mal die Golden Globes vergeben worden. Die Golden Globes sind ein wichtiger Preis für Kinofilme und Fernsehfilme. Die Gewinner werden jährlich von Journalisten aus vielen Ländern bestimmt. Als bestes Drama wurde der Film "Nomadland" von Regisseurin Chloe Zao ausgezeichnet. Auch Zao bekam einen Golden Globe als beste Regisseurin. Beste Komödie wurde der Film "Borat Subsequent Moviefilm".

Normalerweise wird bei den Golden Globes groß gefeiert. Doch wegen Corona fand die im Fernsehen gezeigte Preisverleihung ohne Publikum statt. Auch die Moderatoren wurden über Video zur Preisverleihung zugeschalten.

Weltberühmter Wand-Teppich von Bayeux wird restauriert

Rennes - Im Museum der Stadt Bayeux in Frankreich hängt ein ganz berühmter Wand-Teppich. Der Teppich ist 68 Meter lang und fast 950 Jahre alt. Nun soll dieser Teppich restauriert werden. Auf dem Wand-Teppich sieht man die Geschichte von der Eroberung von England durch die Franzosen im Jahr 1066.

Der Teppich entstand im Jahr 1077. Er gilt wegen seiner Größe und handwerklichen Qualität als eine der bedeutendsten Stickereien des Mittelalters. Der Wand-Teppich gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ab dem Jahr 2024 soll er restauriert werden.

Erklärung: Weltkulturerbe

Die UNESCO ist eine internationale Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die UNESCO verleiht besonders schönen Plätzen Denkmälern und Gegenständen den Titel "Weltkulturerbe". Diese sollen besonders geschützt werden, damit sie möglichst lange erhalten bleiben.

Apotheken bieten jetzt gratis Corona-Selbsttests für Zuhause an

Wien - In den Apotheken in Österreich kann man ab jetzt gratis Corona-Selbsttests abholen. Diese Tests kann man einfach Zuhause machen. Pro Person bekommt man 5 Tests im Monat. Das Angebot gilt für krankenversicherte Personen ab 15 Jahren. Die meisten Apotheken bitten aber darum, dass nicht alle Leute jetzt sofort Tests holen gehen.

In den nächsten Wochen werden noch mehr Tests ausgeliefert. Diese Corona-Tests sind nur für die eigene Sicherheit gedacht. Sie gelten nicht als Eintritts-Test. Wer zum Beispiel zum Friseur gehen will, braucht weiter einen negativen Corona-Test von einer Test-Station.

